İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediyesi, yerel düzeyde kadın erkek eşitliğini gerçekleştirmeyi amaçladığı 2026-2029 yılı Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) için hazırlıklarını hızlandırdı.

Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Yerel Eşitlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Programı toplantısı yapıldı. Narlıdere Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, ilçede faaliyet gösteren derneklerin ve STK'ların temsilcileri, muhtarlar ile belediye personeli katıldı.

Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Ürgen Tepe, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Semra Pektopal ve Av. Ferda Demirbaş'ın da birer konuşma yaptığı toplantıda; kadınların, engellilerin, gençlerin ve çocukların eşit yaşam hakkını savunan bir kentin daha güçlü, daha adil ve daha yaşanabilir bir kent olacağı ifade edildi.

FIRSAT EŞİTLİĞİ GÜÇLENECEK

Narlıdere Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı ile ilçede yaşayan kadınların ve dezavantajlı grupların yerel karar alma süreçlerine daha fazla katılımı, yönetim mekanizmalarında etkin görevler üstlenmesi amaçlanıyor. Bu plan kapsamında; kadınların ve tüm toplumsal grupların yerel karar alma mekanizmalarında eşit şekilde temsil edilmesi, eğitim, hukuk, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve sağlık hizmetlerine eşit ve kolay erişim sağlanması, çalışma yaşamında fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve şiddetten arınmış bir yaşam ortamı oluşturulması hedefleniyor.

KATILIMCI ANLAYIŞLA HAZIRLANIYOR

Narlıdere Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP), Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları, Belediye Meclisi'nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, Muhtarlar, Kent Konseyi, kitle örgütleri temsilcilerinin katılımı, üniversiteler, sendikalar ve İzmir Kadın Örgütlerinin katılımıyla hazırlanıyor. Katılımcı bir anlayışla yürütülen süreçte; mevcut durum analiz edilerek güçlü ve zayıf yönler belirlenecek, ihtiyaçlar tespit edilerek yeni dönem planının içeriği oluşturulacak.

6 TEMA BELİRLENDİ

Katılımcı demokrasi ile yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama noktasında, Narlıdere'nin yol haritası olacak Yerel Eşitlik Eylem Planı için 6 tema belirlendi.

Buna göre, eğitim, sağlık, istihdam, kadınların yönetim mekanizmalarına katılımı, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kentsel hizmetler ana temalarında oluşturulan komisyonlar, ilçede kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve eşitsizlikleri önleme noktasında politikalar geliştirecek.