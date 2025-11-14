İzmir Narlıdere Belediyesi, ilçe esnafının talep, öneri ve şikâyetlerine daha hızlı ve etkin çözümler üretebilmek amacıyla hayata geçirdiği saha gezilerini aralıksız sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi Esnaf Masası ekipleri, ilçe esnafının talep, öneri ve şikâyetlerine daha hızlı ve etkin çözümler üretebilmek amacıyla saha gezilerini aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri son olarak 2. İnönü Mahallesi esnafını tek tek ziyaret ederek talep ve önerileri tek tek not aldı. İlçe esnafına Belediye Başkanı Erman Uzun'un selamlarını ileten ekipler, esnafın günlük işleyiş içinde karşılaştığı sorunlardan altyapı hizmetlerine kadar tüm talepleri yerinde tespit etti.

Belediyenin vatandaşlarla doğrudan iletişimini güçlendirmek amacıyla kurduğu Komşu İletişim Merkezi'nin (KİM) desteğiyle gerçekleştirilen saha gezisinde kayıt altına alınan tüm talepler raporlanarak ilgili müdürlüklere yönlendirilecek ve çözüm aşamaları titizlikle takip edilecek. Narlıdere Belediyesi'nin ilçe esnafı ile iletişimini güçlendiren ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini yükselten saha çalışmaları aralıksız devam edecek.

DAHA HIZLI VE ETKİN HİZMET

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, göreve geldikleri günden bu yana hızlı ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini ifade ederek, 'Esnafımızın, komşularımızın taleplerini yerinde dinlemek, ihtiyaçları anında tespit etmek ve var gücümüzle en kısa sürede çözüm üretmek bizim için büyük önem taşıyor. Narlıdere'mizi katılımcı bir anlayışıyla yönetiyor; esnafımıza, komşularımıza daha hızlı ve daha etkin hizmet vermek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz' dedi.