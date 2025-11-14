Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Birçok noktada eş zamanlı olarak çalışma gerçekleştiriliyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 18 ilçede eş zamanlı olarak yol hizmetlerini sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların ulaşımda yaşadığı sorunları gidermek için kapsamlı bir çalışma programı yürütüyor. Bu çerçevede yol yapımı, bakım ve onarım çalışmaları, düzenleme ve sanat yapısı imalatları, kavşak düzenlemeleri, tamirat işlemleri, yeni yol açma, asfalt serimi ve beton yol uygulamaları aralıksız şekilde hayata geçiriliyor.

MAHALLELERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmalar kapsamında Düzköy ilçesi Yusuflu Mahallesi'nde 3.5 kilometre, Ortahisar ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde 100, Akoluk Mahallesi'nde 100, Bengisu Mahallesi'nde 100 metre ve Tonya Kalınçam Mahallesi'nde 200 metre, Sayraç Mahallesi'nde 100 metre, Yomra İlçesi Gürsel Mahallesi'nde 270 metre asfalt serim çalışması yapıldı. Beşikdüzü ilçesi Takazlı Mahallesi'nde 500 metre, Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi'nde 400 metre, Demirkapı Mahallesi 350 metre, Şalpazarı Kuzuluk Mahallesi'nde 300 metre yine Düzköy ilçesi Çayırbağı Ortamahalle Kozneşa mevkiinde 3 bin metre kuru beton serin çalışması gerçekleştiriliyor.

ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Ayrıca; Çaykara İlçesi Uzungöl, Yaylaönü, Şekersu Mahalleleri ile Bayburt Tapanoz Yaylası bağlantı yolunda 8 kilometrelik bir kısımda beton yol çalışması sürüyor. Çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

HER TÜRLÜ TEDBİR ALINIYOR

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Geniş yol ağına sahip şehrimizde kış mevsimi öncesi yollarda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın, yolculuk esnasında sorun yaşamaması için her türlü tedbiri alıyor ve çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda 18 ilçede bütün mahallelerimizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürecek.'