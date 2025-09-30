İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dev ulaşım yatırımlarından biri olan Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dev ulaşım yatımlarının en önemli etaplarından Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi’nde çalışmalar devam ediyor, 2026 yılının ortasında trafiğe açılması planlanan alt geçit sayesinde Halkapınar’da trafik rahatlayacak, kent merkezine ulaşım kolaylaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kentin trafik sorununa kalıcı çözümler getirmek için başlattığı dev ulaşım projelerinin ilk etabı olan Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi’nde, Gıda Çarşısı bölümündeki kazı çalışmalarının ardından Mürselpaşa Bulvarı tarafında da çalışmalara başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından titizlikle yürütülen proje, tren ve metro hattı olmak üzere iki ayrı demiryolu hattının altından geçen önemli bir mühendislik eseri olarak hayata geçecek. Karayolu geçidi sayesinde hastane, iş merkezi ve yeni yerleşim alanlarıyla kentin nüfus yoğunluğunun arttığı Halkapınar bölgesi Mürselpaşa Bulvarı üzerinden Gıda Çarşısı’na bağlanmış olacak.

PROJENİN ZORLU YÜZDE 26’LIK KISMI TAMAMLANDI

Halkapınar Mahallesi’nde süren çalışmalar ile ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü Şefi Okan Demir, “Gıda Çarşısı ile Mürselpaşa Bulvarı arasından geçmekte olan tren ve metro hattının altından bir karayolu geçişi sağlayarak bu bölgedeki ticaret merkezleri ile Gıda Çarşısı’nı birbirine bağlamayı amaçlıyoruz. İmalatlarda yüzde 26 seviyesindeyiz. 311 diyafram duvarının 140’ını, 30 kuyu temel imalatının 4’ünü tamamlandık. Gıda Çarşısı tarafında temele beton döküyoruz. Mürselpaşa Bulvarı tarafında diyafram duvarı yapımımız devam ediyor. Çok sayıda araç ve 50 personelimizle çalışmaları en kısa sürede tamamlamak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

500 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Alt geçidin 2026 yılının ortasında trafiğe açılmasının planlandığını aktaran Demir, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir’e uzun yıllar hizmet edecek bir karayolu geçişi kazandırmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 420 metre uzunluğunda, 35 metre ortalama genişliğinde, iki gidiş ve iki geliş olmak üzere 4 şerit olacak alt geçit 500 milyon liralık yatırımla tamamlanacak ve uzun yıllar bu bölgedeki trafik yükünü hafifletecek” ifadelerini kullandı.

KENT MERKEZİNDEKİ TRAFİĞE NEFES ALDIRACAK

Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi, Halkapınar ve Yenişehir mahallelerine ulaşımın yanı sıra kent trafiğine de büyük ölçüde nefes aldıracak. Özellikle İzmir trafiğinde TIR ve yüklü kamyonların kent merkezinde oluşturduğu yoğunluk ortadan kaldırılacak. Alternatif yol özellikle Alsancak yönünden Gıda Çarşısı yönüne seyredecek araçların Şehitler Caddesi ve Halkapınar Kavşağı ile Gaziler Caddesi üzerinde oluşturduğu yoğunluğun önüne geçecek. Kent merkezine ulaşım kolaylaşacak. İzmir'de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan Mürselpaşa Bulvarı'nda trafik sıkışıklığı azalacak.

ALSANCAK’A ULAŞIMDA ALTERNATİF GÜZERGAH

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yaşanan trafik sorununa kalıcı bir çözüm bulmak için başlattığı ulaşım projelerini tamamlayarak Alsancak’a alternatif bir ulaşım güzergahı oluşturmayı hedefliyor. Hazırlanan projelerin ilki olan Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi’nin ardından Ege Mahallesi Köprülü Kavşağı ve Meles Deresi Köprüsü (K20 köprüsü) projeleriyle Gıda Çarşısı ile Alsancak, Ege Mahallesi üzerinden birbirine bağlanmış olacak. Böylelikle Alsancak’a giriş ve çıkışlarda Atatürk Caddesi, Şair Eşref Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı’nda oluşan trafik yoğunluğu azaltılmış olacak.