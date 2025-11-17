İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Metrosu'nda kesintisiz iletişim dönemini başlattı. Metroyu kullanan yurttaşlar, metro istasyonları ve güzergahlarında bulunan kapalı tünellerde cep telefonlarını kullanabiliyor ve internete girebiliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinesinde ocak ayında başlayan çalışmalar kapsamında 27 kilometrelik hatta kesintisiz iletişim dönemi başladı.

Çalışmalar gece 01.30 ile 03.30 arasında, seferlerin tamamen durduğu zaman diliminde yapıldı. Ekipler, gece boyunca tünellere girerek kablolama, anten montajı ve sinyal testlerini gerçekleştirdi. Sistemler 5G teknolojisine uyumlu olarak kuruldu.

'ÇAĞDAŞ METRO HATTI İÇİN BİR ADIM DAHA ATMIŞ OLDUK'

Ocak ayında başladıkları çalışmaları ekim ayında tamamladıklarını bildiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürü İbrahim Karahan, 'İlk uygulamayı 1 Ocak itibariyle Konak İstasyonu'nda başlatmıştık. Şimdi vatandaşlarımız artık metro hattı boyunca Evka-3'ten Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu'na kadar tüm tünel içinde, bekleme alanlarında ve merdivenlerde cep telefonlarını kullanabilir. Gündüz seferleri aksatmadan gece tünel içlerinde büyük bir ekiple çalıştık. Yaklaşık 9 ay sürdü. Türkiye'de ilk defa tünel içlerinde yagi anten sistemi kullanıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 5G sistemine geçmesiyle birlikte 5G de kullanılabilecek. Gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza, operatörlere teşekkür ediyoruz. Çağdaş metro hattı için bir adım daha atmış olduk' dedi.