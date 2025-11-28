İzmir Körfezi'nin ekolojik geleceğini güvence altına almak amacıyla düzenlenen '2025 Körfez Buluşması'nda arıtma tesislerinin yenilenmesi, dip tarama, modifiye kil uygulaması ve izleme sistemleri gibi stratejik adımlar bilim insanları ve sivil toplumla paylaşıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Körfezi'nin mevcut durumunu değerlendirmek ve sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla düzenlenen '2025 Körfez Buluşması', İZDENİZ ve İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu (İSTÖP) iş birliğinde Tarihi Bergama Vapuru'nda gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Levent Zafer Yıldır, İSTÖP-KONFED-KONVAK Genel Başkanı Mehmet Aydoğan, İZDENİZ yöneticileri, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, akademisyenler ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Buluşmada, Körfez'de son iki yılda elde edilen iyileşme bilimsel verilerle aktarılırken, temiz bir Körfez için atılacak yeni adımlar da masaya yatırıldı.

'GEDİZ'İN KİRLİLİĞİ CİDDİ BOYUTTA; YETKİ YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİL'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Levent Zafer Yıldır, Körfez'in ana kirletici kaynaklarından biri olan Gediz Nehri'ne dikkat çekerek denetim yetkisinin merkezi yönetimde olmasının büyük sorun yarattığını belirtti. Yıldır, modifiye kil uygulaması, uydu ve drone destekli izleme sistemleri ve Çiğli Arıtma Tesisi'ndeki dönüşümlerin Körfez için kritik önem taşıdığını ifade etti.

Yıldır, Bayraklı açıklarındaki son kirlilik olayının kaynağının araştırıldığını, ancak denizlerde üç ayrı bakanlığın yetkili olduğunu vurgulayarak kalıcı çözüm için merkezi yönetimin desteğinin şart olduğunu dile getirdi.

'21 BİLİM İNSANIYLA KÖRFEZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

İSTÖP-KONFED-KONVAK Genel Başkanı Mehmet Aydoğan, buluşmanın yerel yönetimler ve sivil toplumun ortak hareket ettiği örnek bir model olduğunu belirterek, '21 bilim insanıyla birlikte Körfez'e nasıl katkı sunabileceğimizi bilimsel yöntemlerle ortaya koyacağız' dedi.

Programın teknik sunum bölümünde konuşan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Alsancak, Konak, Karataş ve Karabağlar'da geniş kapsamlı yağmur suyu hattı yatırımlarının devam ettiğini söyledi. Kentteki 33 derenin tamamında yıllık yaklaşık 100 bin ton malzeme çıkarıldığını belirten Erdoğan, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin dördüncü fazının tamamlandığını ve tesisin 2019'da kaybettiği geçici faaliyet belgesini yeniden aldığını açıkladı. Erdoğan, 'Tesis bugün tam kapasite ve mevzuata uygun şekilde çalışıyor. Körfez'e doğrudan olumsuz etkisine dair bir veri yok' dedi.

ALG PATLAMASINDA 48 SAATTE SONUÇ: 'KOKU VE BALIK ÖLÜMLERİ yüzde 80 AZALDI'

İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, UNESCO tarafından doğrulanan modifiye kil yöntemiyle alg patlamalarına 48 saatte müdahale edebildiklerini söyledi. 2024 yazına kıyasla bu yıl koku şikâyetleri ve balık ölümlerinin yüzde 80 azaldığını belirten Marım, Körfez'deki dış kaynaklı atık bırakmalarının engellenmesi için 30'dan fazla kamera ve denetim sisteminin devreye alınacağını açıkladı.

'KÖRFEZ GÖLE DÖNÜŞEBİLİR': SIĞLAŞMA VE SEDİMAN BİRİKİMİ UYARISI

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, Körfez'deki sediman birikiminin kritik düzeye ulaştığını, gemi trafiği koridorunun ciddi şekilde daraldığını belirterek büyük ölçekli dip tarama projesinin önemine dikkat çekti.

ÇED sürecinin 4,5 yılda tamamlandığını söyleyen Güler, çıkarılacak 45 milyon metreküp malzeme için Homa Dalyanı'nın uygun olmadığını, Körfez dışında iki yapay ada kurulmasını önerdiklerini ifade etti. 'Bu adalar hem çevresel riskleri ortadan kaldıracak hem de kuş ve deniz canlıları için yeni yaşam alanları oluşturacak' dedi.

Toplantının sonunda İSTÖP üyeleri; bilim kurulunun önerilerinin izlenmesi, arıtma tesislerinin güçlendirilmesi, dip tarama ve dere temizliğinin kararlılıkla sürdürülmesi ve gemi kaynaklı kirliliğe karşı etkin denetim yapılması konularında ortak irade ortaya koydu.