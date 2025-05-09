İzmir Karabağlar’daki mahalle muhtarları, yoğun iş temposunun stresinden uzaklaşmak ve keyifli vakit geçirmek amacıyla Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay için sürpriz bir kahvaltı programı düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Cennetoğlu Mahallesi’nde, ilçedeki tüm muhtarların katkılarıyla düzenlenen kahvaltı buluşması, resmi gündemden uzak, samimi sohbetlerin ön planda olduğu keyifli bir ortamda gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Karabağlar Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Muharrem Gülgü, “Bugün burada birlik ve beraberlik içinde bir araya geldik. Başkanımızla ve muhtar arkadaşlarımızla bu sıcak ortamı paylaşmak çok değerli. Görevimizin ilk yılını geride bıraktık. Kalan dört yılda da belediyemizle ve başkanımızla uyum içinde çalışacağız. Muhtarlar olarak her zaman onun yanındayız. Katılım sağlayan başkanımıza ve tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kahvaltının sonunda konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise “Bu kahvaltı benim için büyük bir sürpriz oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızla bir arada olmak bana büyük mutluluk verdi. Gerçekten Karabağlar’da büyük bir aileyiz. Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. Önümüzdeki dört yılda da aynı uyum ve dayanışmayla yolumuza devam edeceğiz. Bu tür buluşmaları daha sık ve daha geniş katılımla gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu.