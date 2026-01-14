İzmir Karabağlar Belediyesi, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde depremden etkilenen şehirlere gönderilmek üzere atkı, bere ve battaniyelerden oluşan anlamlı bir dayanışma çalışmasına imza attı. 'Birlikte Ördük Sevgiyle Birleştirdik' projesiyle gönüllüler, umudu ve sıcaklığı ilmek ilmek ördü.

İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar Belediyesi öncülüğünde; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Arap Hasan Mahalle Muhtarlığı, gönüllü kadın muhtarlar ve Afet İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen örgü dayanışması, depremin yıldönümünde güçlü bir birliktelik örneği sundu. Gönüllülerin emekle ördüğü atkı, bere ve battaniyeler Karabağlar'dan depremde etkilenen şehirlere uzanan bir dayanışma çağrısına dönüştü.

Bu çalışma, daha önce Nokta İleri Yaş Alma Merkezi öncülüğünde yürütülen dayanışma faaliyetlerinin devamı niteliğini taşıyor. Nokta İleri Yaş Alma Merkezi, çeşitli kulüpler ve Arap Hasan Mahalle Muhtarlığının katkılarıyla örülen parçalar birleştirilerek hazırlanan battaniyeler, Aralık ayında geliri LÖSEV'e aktarılmak üzere bağışlanmıştı. Yeni çalışma ile bu dayanışma, deprem bölgesine yönelik olarak genişletildi.

BELEDİYE GİRİŞİNDE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Ürünlerin çeşitliliğini ve sayısını artırmak amacıyla Karabağlar Belediyesi ana hizmet binası girişinde başlatılan farkındalık etkinliğine vatandaşlar da katılarak parça birleştirme çalışması yaptı. Böylece halkın sürece aktif katılımı sağlandı. Çalışmaların 10 gün içinde tamamlanarak depremde etkilenen şehirlere gönderilmesi planlanıyor.

BAŞKAN KINAY DA ÇALIŞMALARA KATILDI

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da başkan yardımcıları ile birlikte çalışmalara katıldı. Başkan Kınay yaptığı konuşmada '6 Şubat depreminden etkilenen komşularımıza bir sıcak nefes olmak istedik. Hep birlikte ördüğümüz parçaları birleştirerek deprem bölgesindeki şehirlerimize, kardeş şehirlerimize göndereceğiz. Emeğiyle, yüreğiyle bu çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Zor zamanlarda birbirimize omuz vermeye, yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz' diye konuştu.