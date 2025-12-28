İzmir Karabağlar Belediyesi, enerji verimliliğini kurumsal bir yönetim anlayışına dönüştüren çalışmaları sonucunda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) Belgesini almaya hak kazandı. Karabağlar, bu belgeyi alan merkez ilçe belediyeleri arasında bir ilk olarak öne çıktı.

İZMİR (İGFA) - Uluslararası geçerliliğe olan ve TÜRKAK Onaylı ISO 50001 EnYS belgesi, belediyede enerji kullanımının sistematik biçimde izlenmesini, ölçülmesini ve sürekli iyileştirilmesini hedefleyen planlı bir sürecin sonucunda alındı. Böylece enerji verimliliği, Karabağlar Belediyesi için yalnızca teknik bir uygulama değil; iklim kriziyle mücadelede somut, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir politika haline geldi.

BAŞKAN KINAY 'HEDEFLERİMİZE NASIL İLERLEYECEĞİMİZ ARTIK ÇOK DAHA NET'

Belgenin alınmasında emeği olan birim müdürleri, belediye çalışanları ve başkan yardımcılarının katıldığı törende konuşan Başkan Helil Kınay, belediyelerin giderek daralan ekonomik koşullar altında daha etkin hizmet üretmek zorunda kaldığını belirtti. Kınay 'Kaynakların azaldığı bir dönemde en önemli gücümüz, kurumsal yapımız ve bu yapıyı doğru yönetme irademizdir' dedi.

Veriye dayanmayan hiçbir çalışmanın kalıcı olamayacağını vurgulayan Kınay, 'ISO 50001 EnYS Belgesi belediyemizin kendi içinde dönüşebildiğini, kendini geliştirebildiğini ve bunu sürdürülebilir kılabildiğini gösteren önemli bir adımdır' diye konuştu.

Bu süreci yalnızca yasal bir zorunluluk olarak görmediklerini ifade eden Kınay, belgenin Karabağlar'ın tamamına yayılacak bir yönetim anlayışının temelini oluşturduğunu söyledi. 'Veriyi nasıl kullanacağımızı, bu verileri kente nasıl yansıtacağımızı ve hedeflerimize nasıl ilerleyeceğimizi artık çok daha net biliyoruz' ifadelerini kullandı.

YENİ 'BU BİR BAŞLANGIÇ'

Sürece aktif katkı sunan CHP Karabağlar Meclis Üyesi Rahile Yeni ise belgenin bir başlangıç olduğuna dikkat çekerek, 'Önemli olan belgenin gerekliliklerinin sürekliliğini sağlamaktır. Ayrıca gelecek kuşaklara daha yaşanabilir, daha dirençli ve daha sağlıklı bir kent bırakmak amacıyla enerji verimliliği ve karbon azaltımına yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir' dedi.

Enerji Verimliliği Yöneticisi Bülent İlleez de ISO 50001 EnYS sürecinin en önemli kazanımının 'verilerle yönetilebilen bir belediye yapısı' olduğunu belirterek, üst yönetimin desteğiyle sistemin tüm birimlere rehberlik edeceğini dile getirdi.

BELGE, KINAY'A TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların sonunda belge, Enerji Verimliliği Yöneticisi Bülent İlleez tarafından Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'a takdim edildi. Belge Karabağlar Belediyesi'nin iklim değişikliğiyle mücadelede yerel ölçekte attığı somut adımı da ortaya koyan örnek bir çalışma olarak değerlendirildi.