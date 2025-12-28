Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele faaliyetleri kapsamında gece boyunca çalışmalarını sürdürürken toplam 94 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.

BURSA (İGFA) - Kar yağışı kent genelinde etkisini gösterirken Bursa Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında iki vardiya halinde toplam 1021 personel, 203, iş makinesi ve kar küreme aracıyla kardan kapanan 94 mahalle yoluna müdahale etti.

Buzlanma riskine karşı ambarlarda hazır bekletilen 14 bin 250 ton tuz ile 30 ton solüsyon da stratejik noktalarda kullanıldı. Çalışmalar kapsamında yoğun kar yağışının etkili olduğu Mustafakemalpaşa'da 3, Kestel'de 11, Keles'te 12, İnegöl'de 21, İznik'te 9, Osmangazi'de 3, Büyükorhan'da 18, Gemlik'te 3, Orhaneli'de 9, Gürsu'da 3 ve Harmancık'ta 2 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

GECE BOYU, ARALIKSIZ KARLA MÜCADELE

Akşam saatlerinden itibaren sabahın ilk ışıklarına kadar sahada yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, ana arterler, bağlantı yolları ve yüksek kesimlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için teyakkuz halinde görev yapılırken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına çalışmalar 24 saat esasına göre devam etti.

Çalışmalar sırasında, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için öncelikli güzergâhlar belirlenerek müdahale edildi. Hastane yolları, okul çevreleri ve toplu taşıma güzergâhlarında önlem amaçlı tuzlama çalışmaları yapıldı. Belediye ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde ani buzlanma ve herhangi olumsuzluk ihtimaline karşı hazır beklerken, vatandaşlardan gelen ihbarlar anlık değerlendirilerek müdahaleler hızla gerçekleştirildi. Hava tahmin raporları doğrultusunda planlamalarına devam eden ekipler, yağışın sürmesi beklenen bölgelerde teyakkuz halinde olacak.

Hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar, ALO 153 Halk Masası veya 444 16 00 numaraları üzerinden Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ulaşabilirler.