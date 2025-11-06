Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçede görev yapan muhtarlarla yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve yeni dönem planlamalarını paylaştı.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilçedeki 58 mahalle muhtarı katıldı. Göreve geldiği günden bu yana 'Başkan Mahallede' buluşmalarıyla muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelen Başkan Helil Kınay, tüm mahallelerin kendileri için eşit önemde olduğunu vurgulayarak, 'Biz Karabağlarız; iyisiyle kötüsüyle, zenginiyle yoksuluyla biz Karabağlarız ve biz Türkiyeyiz. Kimse bunu unutmasın' dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM, YEŞİLYURT PAZARYERİ VE GENÇLİK MERKEZİ VURGUSU

Toplantıda Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Temizlik, Kültür ve Sosyal İşler müdürlüklerinin 2024-2025 yılı faaliyetleri karşılaştırmalı sunumlarla değerlendirildi.

Başkan Kınay, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm süreciyle ilgili olarak 16 mahallenin Bakanlık yetki alanında olduğunu hatırlatarak, 'Süreci sahada olduğu kadar masada da çözmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz' dedi.

Kınay ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Osman Aksüner Mahallesi'nde kurulan Kentsel Dönüşüm Ofisi aracılığıyla vatandaşlarla uzlaşma sürecinin devam ettiğini aktardı. Yeşilyurt Pazaryeri inşaatının planlandığı şekilde sürdüğünü, Uzundere Atatürk Gençlik Merkezi projesinin de hızla tamamlanacağını belirtti.

İlçede şu ana kadar 350 çöp konteynerinin yenilendiğini söyleyen Kınay, ekonomik koşullar dikkate alınarak sürecin kademeli ilerlediğini ifade etti. Atık toplama ve denetim çalışmalarına değinen Kınay, 'Bize ait olmayan atıkların toplandığını tespit ettik, bu konuda taviz vermeyeceğiz' dedi. Jandarma ve emniyet birimleriyle koordineli çalıştıklarını, bazı noktalara kamera sistemleri yerleştirildiğini açıkladı.

Harmandalı Depolama Sahası'nın kapanmasıyla yaşanan çöp taşıma sorununa da değinen Kınay, 'Bu geçici bir durum. Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık ile yürütülen görüşmeler sonucunda kısa sürede normalleşeceğiz' diye konuştu. Kınay, vatandaşlardan temizlik konusunda daha fazla duyarlılık beklediklerini de vurguladı.

BÖLGESEL İSTİHDAM OFİSİ 1610 KİŞİYE İŞ SAĞLADI

Başkan Kınay, belediye bünyesinde kurulan Bölgesel İstihdam Ofisi aracılığıyla 894 kadın, 716 erkek ve 34 engelli vatandaşın işe yerleştirildiğini belirterek, 'İlçemizdeki işsizliğe bir nebze de olsa katkı sunmak istiyoruz' dedi.