KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapsamlı bir üstyapı yenileme projesine başladı. Yaklaşık 10 kilometrelik alanda 28 sokakta yürütülen çalışmalar kapsamında yollar, kaldırımlar ve bordürler baştan sona yenileniyor. Çalışmalar, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden başlayarak mahalledeki ana arterlerde ve ardından ara sokaklarda devam edecek.

Körfez'in ikinci büyük mahallesinde yaklaşık bir yıldır başlayan altyapı çalışmalarında sona gelindi. Hali hazırda 4 bölgede çalışmalar sürerken altyapısı biten Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde üst yapı çalışmaları da tamamlanmak üzere. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 23 km içme suyu hattı, 21 km atık su hattı, 21 km elektrik hattı, 6 km yağmur suyu hattı yapılıyor. Bölgede bağlantılarla beraber toplamda 52 km hat çalışması (5 bölge) yapılacak. Yarımca'nın 40 yılı aşkın süredir kullanılan trafo hatları, elektrik direkleri de çalışmalar kapsamında yenileniyor, elektrik hatları yer altına alınıyor.

MAHALLE BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR

Proje kapsamında 16.137 m³ kazı, 11.520 m³ dolgu, 9.870 m³ trimer kazısı, 6.000 m² baskı beton, 1.400 m³ süpürge beton, 26.000 ton plent-miks alttemel-temel, 20.455 ton bitümlü binder ve aşınma asfalt serimi, 2.000 m² prefabrik beton parke ve 2.500 metre prefabrik beton bordür imalatı yapılacak. Üstyapı çalışmalarının 2026 yılı ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

Yarımca Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Mehmet Çöven, çalışmaların hızla ilerlediğine dikkat çekerek, 'Devam eden altyapı çalışması meyvelerini verdi. Artık su taşkınları olmuyor. İçme suyu hizmeti artık yüksek katlara kadar gidiyor. Emeği geçen Büyükşehir Belediyesine ve tüm çalışanlara teşekkür ederim. Konforlu ve daha yaşanılabilir bir mahalle vatandaşlarımızı bekliyor. Yapılan yatırımlardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın'a, mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum' dedi.