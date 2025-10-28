Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi, kayyım atanan TELE1 televizyonu hakkında bir basın açıklaması yaparak medya özgürlüğü ve bağımsız gazeteciliğe yönelik baskılara dikkat çekti. Açıklamada, 'Kayyım uygulamaları basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir' denildi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi, (ÇGD) kayyım atanan Tele1 için açıklamalarda bulundu.

ÇGD Bursa Şubesi Başkanı Tayfun Çavuşoğlu, Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik baskıların kabul edilemez boyuta ulaştığını belirtti. Çavuşoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasının hemen ardından kanala kayyım atanmasının, Türkiye'nin demokrasi siciline kara bir leke olarak geçtiğini söyledi. 'TELE1'e el konulmasını bir 'hukuksuzluk' değil, bir 'çökme' olarak değerlendiriyoruz. Siyasal iktidar, hukuk dışı ve gazeteciliğe düşman politikalarıyla özgür basını susturmaya çalışmaktadır. Ancak baskılar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın, biz gerçek gazeteciler olarak kalemimize, sesimize ve mesleğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.'

'TELE1'E YAPILAN, TOPLUMUN BİLGİ ALMA HAKKINA YAPILMIŞ SALDIRIDIR'

Açıklamada, TELE1'e yönelik kayyım kararının yalnızca bir televizyon kanalını değil, tüm özgür basını ve toplumun haber alma hakkını hedef aldığı vurgulandı. Çavuşoğlu, hukuksuz ve haksız gerekçelerle yapılan bu müdahalenin Anayasa'da güvence altına alınan temel hakları ihlal ettiğini söyledi. 'Basın, mülkiyet ve örgütlenme özgürlüğü gibi anayasal haklar çiğnenmektedir. Mahkeme kararı olmadan, casusluk gibi ağır bir suçlama üzerinden bir medya kuruluşunun yönetimine el konulması, yargının siyasi iktidarın sopası olarak kullanıldığı şüphesini güçlendirmektedir.'

'MEDYA ALANI TEK TİPLEŞTİRİLİYOR'

ÇGD Bursa Şubesi açıklamasında, geçmişte benzer uygulamaların sonucunda gazetecilerin işsiz ve örgütsüz kaldığı, medya alanının tek tipleştirildiği hatırlatıldı. Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi gerektiği bir dönemde muhalif bir sesi susturmaya yönelik bu adımların 'demokrasinin ruhuna aykırı' olduğu ifade edildi. Çavuşoğlu, TELE1'e yönelik kayyım atamasının orantısız ve siyasi motivasyonlu bir karar olduğunu dile getirdi.

'Kayyım atanması sadece bir yönetim değişikliği değil, yayın politikasının zorla dönüştürülmesidir. Yayına hemen müdahale edilmesi, ana haberin yarıda kesilmesi ve banttan siyasi içerikli programların verilmesi, özgür medyayı dizayn etme niyetini açıkça ortaya koymuştur.'

'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ FİİLEN ORTADAN KALDIRILIYOR'

Açıklamada, halkın bilgi alma hakkının teminatı olan bir yayın organının bu şekilde susturulmasının basın özgürlüğünü fiilen ortadan kaldırdığı belirtildi. Kayyım kararının ardından TELE1 çalışanlarına baskı uygulandığı, iletişim kanallarının kapatıldığı ve işe gelmemelerinin istendiği vurgulandı. ÇGD Bursa Şubesi, TELE1'e atanan kayyımın derhal geri çekilmesini ve kanalın yayın özgürlüğünün yeniden sağlanmasını talep etti. 'Bizler, Merdan Yanardağ'ın, TELE1'in ve tüm gerçek gazetecilerin yanındayız. Bu hukuksuz kararın geri çekilmesi ve basın özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması için dayanışma içinde mücadelemizi sürdüreceğiz.'