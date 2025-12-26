İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve BUCAKUT ekipleri Buca Belediyesi hizmet binasında olası yangın ve acil durumlara hazırlık amacıyla yangın, kurtarma ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği mahsur kalan dört çalışan başarılı bir şekilde kurtarıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde olası yangın ve acil durumlara hazırlık çalışmalarını tatbikatlarla güçlendiriyor.

Son olarak Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi (BUCAKUT) iş birliği ile Buca Belediyesi hizmet binasında yangın, kurtarma ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, gerçeği aratmayan senaryosu ve ekiplerin koordineli müdahalesiyle dikkat çekti.

Tatbikat senaryosu kapsamında, 8 katlı belediye binasının zemin katında elektrik panosunda meydana gelen arıza sonucu yangın çıktı. Dumanların kısa sürede binaya yayılması üzerine yangın alarmı devreye sokularak, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Alarmın çalışmasıyla birlikte bina içerisinde bulunan çalışanlar, görevli personel tarafından acil durum tahliye planı uygulanarak binadan tahliye edildi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, binanın çeşitli katlarında dört çalışanın mahsur kaldığını belirledi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, eşzamanlı olarak kurtarma ve tahliye çalışmaları başlatıldı. Binanın altıncı ve zemin katlarında mahsur kalan dört bina çalışanı, itfaiye ve BUCAKUT ekipleri tarafından güvenli şekilde kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen üç kişinin olay yerinde AKS ekiplerince ilk müdahalesi yapılırken, bir kişi hastaneye sevk edildi.