İzmir Bayraklı'da bir inşaat firmasına ait konteynerlerde çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 8 dakikada kontrol altına alındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi Ozan Abay Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat firmasına ait konteynerlerde yangın çıktı.

Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangına 4 arazöz, 2 tonaj aracı, 1 AKS aracı ve çok sayıda personel ile müdahale eden ekipler, toplam 27 konteynerin bulunduğu alanda alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

İtfaiyenin yoğun çabaları sonucu yangın 8 dakika içerisinde kontrol altına alındı. Olayda 22 konteynerin zarar gördüğü tespit edilirken, işçilerin konteynerlerde bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.