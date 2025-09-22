İzmir Güzelbahçe Belediyesi ile Geriatri Bilimler Derneği iş birliğiyle, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık yürüyüşü düzenlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediyesi ile Geriatri Bilimler Derneği iş birliğiyle, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Osman Kaçmaz, Geriatri Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte katılımcılar, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla pankartlar, mor balonlar taşıdı.

Güzelbahçe gece pazarından Birinci balıkçı barınağına kadar yürüyüş düzenlendi. Başkan Vekili Osman Kaçmaz yaptığı açıklamada, Alzheimer’ın yalnızca hastaları değil, aileleri ve tüm toplumu etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı. Kaçmaz, “Belediye olarak her zaman yaşlılarımızın, büyüklerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bugünkü etkinliğimiz, dayanışmanın ve farkındalığın en güzel örneği oldu.” dedi.

Geriatri Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık ise Alzheimer’ın erken teşhis ve doğru bakım ile yönetilebilir bir süreç olduğunu belirterek, toplumun bu konuda bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Güzelbahçe gece pazarında gerçekleştirilen yürüyüş, katılımcıların yoğun ilgisiyle son buldu. Etkinlik, Alzheimer hastalığına karşı toplumda duyarlılığı artırma amacıyla düzenlendi. Güzelbahçe Belediyesi, farkındalığı artırmak amacıyla Güzelbahçe’nin simgesi oya ağaçlarını mor ışıkla aydınlattı.