Kayseri Talas Belediyesi’nin eğitime kazandırdığı kütüphanelerden 7/24 Kütüphane ile Mehmet Karamercan Kütüphanesi, gençlerin geleceğe umutla hazırlanmasında önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bu merkezlerde YKS’ye hazırlanarak Türkiye’nin önde gelen üniversitelerini kazanan öğrenciler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen buluşmaya Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nü kazanan Mustafa Kemal Olcar, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Ömer Efe Hazar, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü kazanan Esat Erginler, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan Medine Lale, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nü kazanan Hakan Kerem Mutlu, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanan Ekin Takcı ve İstanbul İstinye Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne yerleşen Hüseyin Ege Onat katıldı.

“EĞİTİM GELECEĞİN EN BÜYÜK YATIRIMIDIR”

Gençlerin başarılarının yalnızca kendileri için değil, bütün Talas ve Kayseri için bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Yalçın, şunları söyledi:

“Gurur duyduk. Talas Belediyesi 7/24 Kütüphane ve Mehmet Karamercan Kütüphanemizde YKS’ye hazırlanarak ülkemizin seçkin üniversitelerine yerleşen gençlerimiz teşekkür ziyaretinde bulundular. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum. Yolları, bahtları açık olsun. Bizim için eğitim yatırımları yalnızca bir hizmet değil, geleceğe bırakacağımız en değerli mirastır. Bu kütüphaneler, gençlerimizin hayallerine kavuşmasının en güçlü adresleri oldu.”

“GECE 02.00’DE DE, GÜNDÜZÜN IŞIĞINDA DA YANIMIZDAYDI”

Kütüphanelerde ders çalışarak hayallerine ulaşan öğrenciler, Talas Belediyesi’nin sağladığı imkânların kendileri için bir dönüm noktası olduğunu anlattı.

7/24 Kütüphane’de sınava hazırlanan Ekin Takcı, “Mutluyum. 7/24 Kütüphane benim için çok güzeldi. 7 gün 24 saat açık olunca çalışabileceğim güvenli bir alan buldum. Böyle bir hizmeti sunduğu için başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanan Ömer Efe Hazar ise, “Bütün yıl 7/24 Kütüphane’yi kullandım. Hatta 11. sınıfta da gidiyordum. Gece çalışmayı seven biriyim. Mesela gece saat 02.00’de gidip sabah 05.00’te çıkıyordum. 24 saat açık olması çok işime yaradı. Bence imkanları ve donatılarıyla Kayseri’nin en güzel kütüphanesi. Böyle bir kütüphanenin Talas’a ve Kayseri’ye kazandırılması nedeniyle çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

KİTAPLARLA GELECEĞE UFUK

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette gençler, Talas Belediyesi’nin sunduğu imkânlar sayesinde hedeflerine ulaştıklarını dile getirdi. Başkan Yalçın ise öğrencilere Talas Belediyesi yayınlarından oluşan kitap seti hediye ederek, “Kütüphanelerimizle yalnızca bugünün değil, yarının da Türkiye’sine yatırım yapıyoruz. Sizler bizim geleceğe uzanan en kıymetli köprülerimizsiniz.” dedi.