İzmir Güzelbahçe Belediyesi, Payamlı- Küçükkaya köylerinin yolunu kısaltacak 'Payamlı Yol Projesini' tamamlayıp açtı. Başkan Günay, ' Söz verdik, halkımızın isteğini yerine getirdik' diye konuştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın seçim vaatlerinden biri olan 'Payamlı Köy Yolu Projesi' seçimin bitiminden hemen sonra başlamıştı.

Toprak kayması ve zeminin iyice oturması için asfaltlama çalışması sona bırakılan yol bugün hizmete açıldı. Payamlı-Küçükkaya köylerini altı virajdan kurtaracak ve yolu 1 kilometre kısaltacak projenin bittiğini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 'Payamlı yolumuzu seçimde vaat ettik ve seçimin bitimiyle hemen çalışmalara başladık.

Payamlı ve Küçükkaya köylülerimizin merkeze gelmesi bu projenin tamamlanmasıyla daha rahat ve hızlı olacak. Köy yolumuz çok virajlı, bu virajları azaltmamız gerekiyordu. Biz de alternatif bir çıkış yolu yaptık. Yolda yaklaşık 1 kilometre kısalma oldu ayrıca 6 adet virajda tamamen kalktı. Yol alt yapısına önem verdik. Dik bir yokuş olduğu için altyapının bitip zeminin oturmasını bekledik. O yüzden asfaltlama çalışması en son yaparak yolu açtık. Söz verdiğimiz gibi hizmetlerimizi sırasıyla yapıyoruz. Amaç halkın taleplerini yerine getirip hizmet vermek. Biz vatandaşımızın cebinden 1 kuruş daha az mazot parası çıksın, daha az zaman harcayarak evine ulaşsın diye uğraşıyoruz. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurladığımız gün. Atatürk; 'köylü milletin efendisidir' diyerek köylünün ne kadar önemli olduğunu işaret etmiştir. Biz de köylümüz daha rahat bir şekilde ulaşımını sağlaması için yolu kısalttık. Köylümüzle el eleyiz, köylümüze, çiftçimize desteğe devam ediyoruz etmeyi sürdüreceğiz. Mazot desteği, tohum desteği, gübre desteği, ilaç desteği yaptık yine yapacağız. Köylümüzün ürünün yerde bırakmayıp tüm ürünlerini alacağız. Seçimden bugüne 590 gün geçti. Biz şu ana kadar söz verdiğimiz projeleri ve daha fazlasını yaptık yapmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizi halkımızın isteği ve talepleri doğrultusunda yapıyoruz. Her şey halkımız için onlarla birlikte devam edeceğiz. Yolumuz Payamlı-Küçükkaya ve Güzelbahçelilere hayırlı olsun' diye konuştu.