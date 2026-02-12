İzmir Büyükşehir Belediyesi ve meslek odaları iş birliği ile bu yıl 17-18 Eylül tarihlerinde 6'ncısı düzenlenecek Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisi için hazırlıklar başladı. Yangınla mücadele konusunda uzman isimleri bir araya getirecek sempozyumda yangın önleme, denetleme ve söndürme konuları ele alınacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesindeki meslek odalarının iş birliğinde bu yıl 17-18 Eylül tarihlerinde 6'ncısı düzenlenecek Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisi için hazırlıklar başladı. Sempozyumun detaylarına ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla Makina Mühendisleri Odası (MMO) Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Ziya Haktan Karadeniz ile meslek odalarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, yangının küresel çapta ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu belirterek 'Her yıl meydana gelen, yangınlar büyük ölçekte maddi hasara ve can kaybına neden oluyor. Bu tehdidi yükselten bir etken olarak iklim değişikliği, dünya genelinde artan bir endişe kaynağı haline geldi. İklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışı, kuraklık ve rüzgâr koşullarındaki değişimler, yangın riskini büyük ölçüde artırıyor. Bu nedenle, yangın güvenliği stratejileri oluştururken ve uygularken, iklim değişikliğinin etkilerini de göz önünde bulundurmamız gerek' dedi.

Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte yangın güvenliğine yönelik strateji ve uygulamaların da sürekli olarak ilerlemekte olduğunu söyleyen Mutaf, 'Bugün burada, bu gelişmeleri değerlendirmek ve daha güvenli bir gelecek için ortak çözüm yollarını ele almak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Güncel araştırmaları dinleyecek, en son teknolojik yenilikleri göreceğiz ve birbirimizle deneyimlerimizi paylaşacağız' dedi. Mutaf, düzenlenecek etkinliğin, deneyim paylaşımına olanak sunan bir platform olmanın ötesinde olduğunu belirterek 'Yeni iş birliklerinin, ortak projelerin geliştirilmesine zemin hazırlayacaktır. Burada paylaşılan bilgiler ve kurulan temaslar, dirençli bir gelecek inşa edilmesine önemli katkılar sağlayacaktır' dedi.

ÖNLEME, DENETLEME VE SÖNDÜRME BAŞLIKLARI ELE ALINACAK

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenmesi planlanan etkinlikte; yangın güvenliği alanında bilimsel, teknik ve uygulamaya dönük bilgi ve deneyim paylaşımı hedefleniyor. Sempozyumda yangın önleme, denetleme ve söndürme başlıkları bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak, farklı meslek disiplinlerinin katkısıyla konunun çok yönlü biçimde tartışılması amaçlanıyor.

Etkinlik; kamu kurumları, akademi, meslek odaları, özel sektör temsilcileri ve uygulayıcıları buluşturarak yangın güvenliği alanındaki güncel yaklaşımların, mevzuatların, teknolojik gelişmelerin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına zemin oluşturacak. Eş zamanlı olarak düzenlenecek sergi bölümünde ise sektördeki güncel ürün, sistem ve çözümler katılımcıların incelemesine sunulacak.