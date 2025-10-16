Efes Selçuk'un uzun yıllardır beklediği kaliteli içme suyu musluklardan akmaya başladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de 16 Nisan 2025 tarihinde İZSU ekipleri tarafından ilk kazmanın vurulmasıyla başlayan çalışmalar tamamlandı.

Efes Selçuk'ta musluklardan artık Kuyumcu Mevkii'nden gelen içme suyu akmaya başladı.

Yaz boyu mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden sıcaklara rağmen devam eden çalışmalarda İZSU emekçileri tarafından 500 metrelik hatta büyük bir kaya kırımı gerçekleştirildi.

Çalışmaların tamamlandığını sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile duyuran Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; 'Efes Selçuk'un çok uzun zamandan beri beklediği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'NUN katkılarıyla Kuyumcu Mevkii'ndeki mevcut olan depolarımızdan artık Efes Selçuk'a su basılmaya başlamıştır. Çeşmelerimizi açtığımızda daha kaliteli suyu hep beraber içmeye başlayacağız. Efes Selçuk halkının uzun yıllardır beklediği içme suyunun evlerimize ulaşması için gösterdiğimiz çabayı destekleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a, İZSU Genel Müdürü Sayın Gürkan Erdoğan'a, İZSU bürokratlarına ve zor koşullar altında çalışan İZSU emekçilerine tüm Efes Selçuk halkı adına canı gönülden teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun Efes Selçuk' dedi.