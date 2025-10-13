İzmir Bornova'nın Doğanlar Mahallesi'nde, özveriyle çalışan temizlik ekipleri anlamlı bir jestle onurlandırıldı.

İZMİR (İGFA) - Doğanlar Mahallesi Muhtarı Eyüp Kocatepe, mahallede özveriyle çalışan Bornova Belediyesi Temizlik İşleri ekibine teşekkür plaketi verdi. Törende konuşan Müdür Rasim Güneyli, bu jestin ekip için büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirtirken, Başkan Ömer Eşki ise emeğe saygının ve dayanışmanın Bornova'nın kent kültürünün temelini oluşturduğunu vurguladı.

Bornova'nın Doğanlar Mahallesi Muhtarı Eyüp Kocatepe, mahallede özveriyle görev yapan Bornova Belediyesi Temizlik İşleri çalışanlarına teşekkür plaketi verdi. Mahalledeki esnaf ve vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşler üzerine düzenlenen törende, muhtar Kocatepe emekçilerin gayretinin takdir edilmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Bornova Belediyesi temizlik ekipleri mahallemizde büyük bir özveriyle çalışıyor. Vatandaşlarımızdan da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ben de Doğanlar Muhtarı olarak bu gayreti onurlandırmak istedim' dedi.

Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Rasim Güneyli, 'Muhtarımıza bu duyarlı davranışı için teşekkür ediyorum. Bu tür destekler, ekibimizi motive ediyor. Başkanımızın da dediği gibi, gece gündüz demeden Bornova'yı en temiz ilçe yapmak için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Eşki: 'Bornova'yı güzelleştiren sadece projeler değil, dayanışmadır'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de, 'Temizlik emekçilerimiz, Bornova'nın görünmeyen kahramanlarıdır. Onların emeği, kentimizin yaşam kalitesini belirliyor. Muhtarlarımızın bu tür dayanışma örnekleri, bizim 'Birlikte Bornova' anlayışımızın en güzel yansımalarıdır. Emeğe saygı, kent kültürünün temelidir.' diye konuştu.