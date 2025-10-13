Keçiören Belediyesi Emekliler Platformu, düzenlediği Sıra Gecesi etkinliğiyle katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte birbirinden eğlenceli türküler seslendirilirken, vatandaşlar doyasıya eğlendi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Keçiören Belediye Meclisi kararıyla kurulan ve faaliyetlerine devam eden Emekliler Platformu, emekli vatandaşlar başta olmak üzere, ev hanımlarına ve yaş almış bireylere sosyal yaşamın içinde kalma imkânı sunuyor.

Platformda, yalnızca emekliler değil genç vatandaşlar da faaliyet yürütebiliyor. Platform, emeklilerin ve yaş almış vatandaşların sosyal hayattan kopmalarını önlerken, boş vakitlerini üretken şekilde değerlendirmelerine ve çeşitli uğraşlarla hoşça zaman geçirmelerine imkân tanıyor. Keçiören Belediyesi, platform üyelerine çalışma ofisi ve salon tahsisinde de bulunuyor. Emekliler Platformu, üyelerinin hem sosyalleşmelerine hem de üretken bir şekilde vakit geçirmelerine katkı sağlayan örnek bir topluluk olma özelliği ile dikkat çekiyor.

Emekliler Platformu bünyesinde Türk Halk Müziği Korosu ve Tiyatro Grubu aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Üyeler, müzik ve tiyatro provalarını Yunus Emre Kültür Merkezi'nin küçük salonunda gerçekleştiriyor. Ayrıca platformun kültür merkezinde yer alan ofisinde resim, karakalem ve yağlı boya kursları da devam ediyor. Bunun yanı sıra, doğa yürüyüşleri, maket gemi yapımı, vitray, rölyef ve sedef kakma kutu yapımı gibi farklı el sanatları etkinlikleri de düzenleniyor.