İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli projeleri hayata geçirdi. Caddelerden köy yollarına kadar 260 kilometrelik yol çalışması tamamlandı. İzmir'in uzun süredir beklediği ulaşım projelerini 2025'te tamamlayan ve yeni projelere başlayan Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında Mürselpaşa Alt Geçidi, Buca Onat Tüneli, Şemikler Taşıt Üst Geçidi ve Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu gibi trafik düğümünü çözecek dev yatırımları hizmete açmayı hedefliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında zorlu ekonomik koşullara rağmen, kent genelindeki ulaşım yatırımlarında önemli bir ilerleme kaydetti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projelerin başında Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi, Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu, Güzelbahçe 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı birinci etap projesi gibi kent trafiğine çözüm üretecek projeler tamamlanırken; Mürselpaşa Bulvarı Karayolu Alt Geçidi ve Şemikler Taşıt Köprüsü gibi önemli yatırımların çalışmaları başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kent genelinde başlattığı yol yapım ve yenileme seferberliği kapsamında, asfalt serimi, sathi kaplama ve kilit parke döşemeleriyle İzmir-Denizli Otoyolu'ndan daha uzun mesafeye denk gelecek 260 kilometrelik yolun yenileme çalışması tamamlandı.



İzmir'in caddeleri teker teker yenileniyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde İZBETON ekipleri, 180 kilometrelik yola denk gelecek 353 bin ton asfalt serimi yaptı. Çalışmalar kapsamında Aliağa'da Sanayi Yolu Caddesi; Balçova'da İnciraltı Caddesi, Mithatpaşa Caddesi; Bayındır'da Atatürk Caddesi ile Hükümet Caddesi; Bayraklı'da Ankara Caddesi Yan Yol, Altınyol Yan Yol, Eski Anadolu Caddesi; Buca'da Dede Korkut Caddesi, Özmen Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Kazakistan Caddesi, Ali Şir Nevai Caddesi, Türkmenistan Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Şehit Er Zeki Toker Caddesi; Çiğli'de Eski Havaalanı Caddesi, Anadolu Caddesi, Ahmet Piriştina Caddesi; Karşıyaka'da Cevdet Bilsay Caddesi, Mavişehir Mahallesi, Yalı Bulvarı, Koca Ceritler Kümesi; Konak'ta Halit Ziya Bulvarı, Mithatpaşa Caddesi, Şair Eşref Bulvarı, Levent Caddesi, Gürçeşme Caddesi; Menderes'te Cumaovası Caddesi; Menemen'de Hasan İlhan Caddesi, Hava Pilot Yzb. Murat Aydın Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi; Narlıdere'de Gürler Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Levent Caddesi, Yıldırım Kemal Caddesi; Seferihisar'da Tepecik Caddesi, 2. İnönü Caddesi, Mimar Kemalettin Caddesi; Urla'da Kemal Ertan Caddesi, Nur Dikmen Caddesi, Ahmet Besim Uyal Caddesi, Zafer Caddesi ve 30 ilçede yüzlerce sokak tamamen yenilendi.



Köy ve üretim yolları, kilit parke ve yeni otopark alanları

Kent merkezindeki çalışmaların yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, sathi kaplama çalışmasıyla köy yollarını yeniledi. 2025 yılında 56 kilometrelik yola denk gelecek 279 bin metrekare alanda sathi kaplama çalışması hayata geçirildi. Bergama, Buca, Dikili, Menderes, Güzelbahçe ve Seferihisar'da köy ve üretim yolları modern ve konforlu hâle kavuşturuldu.

24 kilometrelik yola denk gelecek 119 bin metrekarelik alandaki ham yollara kilit parke döşemesi gerçekleştirildi. 40 büyük ve küçük ölçekli düzenleme çalışması tamamlanarak 595 araçlık otopark alanı yapıldı. İlçe belediyelerine ise 239 bin metrekare kilit parke ve 67 bin 825 bordür desteği sağlandı.



75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı'nın ilk etabı açıldı

Güzelbahçe'nin hem trafik hem de altyapı sorununu çözecek 4 bin 250 metrelik 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı'nın 1,5 kilometrelik ilk etabı trafiğe açıldı. 87 milyon 350 bin liralık dev yatırımla yürütülen projenin ilk etabı; yağmur suyu ve atık su kaynaklı altyapısı, çift şeritli gidiş-geliş yolları, bisiklet ve yaya yolları ile peyzaj çalışmalarıyla Güzelbahçe'ye değer kattı. Maltepe Askeri Lisesi'ne kadar uzayacak 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı, Mithatpaşa Caddesi'nin özellikle liman ve balık hâli önünde oluşan yoğunluğuna son verecek. Projenin iki etabının tamamlanmasıyla Güzelbahçe'nin altyapı ve ulaşım sorunu çözülmüş olacak.



Dostluk Bulvarı'nda yolun sonuna gelindi

Karabağlar trafiğine nefes aldıracak Dostluk Bulvarı Bağlantı Yolu Projesi'nde de yüzde 95 seviyesine ulaşıldı. Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında açılan bir kilometrelik yeni bağlantı yolu kısa süre içinde tamamlanacak. Karabağlar Bozyaka, Sarıyer ve Sevgi mahallelerindeki trafik sıkıntısı çözülmüş olacak.



İzmir 2026'da Buca Onat Tüneli'ne kavuşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin belediye kaynaklarıyla yapılan en uzun karayolu tüneli Buca Onat Tüneli'nde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk tünelde ışık görüldü. 2,5 kilometre gidiş, 2,5 kilometre geliş olmak üzere toplam 5 kilometrelik projenin ikinci tünelinde ise 80 metrelik kısım kaldı. Tünel dışında kalan 1,5 kilometrelik bölünmüş yol ile yol üstündeki sanat yapılarıyla birlikte projenin 2026 yılı ortasında tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor. Buca ile Bornova arasını 10 dakikaya indirecek yol sayesinde Konak, Balçova, Çeşme, Urla gibi ilçelerden şehir trafiğine girmeden Bornova, Karşıyaka gibi İzmir'in kuzeyindeki ilçelerin yanı sıra İstanbul ve Ankara yoluna bağlanılabilecek. Kent merkezinde oluşacak yeni arter sayesinde Yeşildere Caddesi ve Ankara Caddesi üzerinde oluşan Bornova trafiği ile otogar yönüne Şehitler Caddesi ve Kamil Tunca üzerinden oluşan Halkapınar trafiği büyük ölçüde rahatlayacak. İzmirliler, Konak Tüneli ve Homeros Bulvarı üzerinden Buca Onat Tüneli'ne bağlanarak kısa sürede Otogar ve Bornova'ya ulaşmış olacak.



Mavişehir trafiğine neşter vuracak proje başladı

Karşıyaka aksında ulaşımı kolaylaştırmak için Ahmet Kemal Baysak Bulvarı'nı Şemikler Mahallesi ve Anadolu Caddesi'ne bağlayacak taşıt köprüsü ve yeni imar yolu projesinde inşaat etabına geçildi. Proje tamamlandığında Çevre Yolu ile Mavişehir arasındaki trafik yükü ciddi oranda azalacak. Yolculuk mesafesi 5 kilometreden 1 kilometreye düşecek, ortalama 15 dakika süren seyahat süresi ise 5 dakikaya inecek.



Modern yaya üst geçitleri

Konak Barbaros Mahallesi'ndeki yaya trafiği ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki araç trafiğini daha güvenli ve konforlu hâle getiren Karataş Yaya Üst Geçidi ile Buca Onat Tüneli ile Otogar arasında kalan ekspres yol üzerindeki Altındağ Mezarlığı Yaya Üst Geçidi hizmet vermeye başladı. Soğukkuyu Mahallesi ile Örnekköy Mahallesi'ni birbirine bağlayacak Yeni Girne Yaya Üst Geçidi ise yakında açılacak.



Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi tam gaz

Başkan Tugay'ın kentin trafik sorununa kalıcı çözümler getirmek için başlattığı dev ulaşım projelerinin ilk etabı olan Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi'nin temeli 2025 yılında atılarak çalışmalara başlandı. Tren ve metro hattı olmak üzere iki ayrı demiryolu hattının altından geçen bir mühendislik eseri olarak hayata geçirilecek projede yüzde 40 seviyesine ulaşıldı. Hastane, iş merkezi ve yeni yerleşim alanlarıyla kentin nüfus yoğunluğunun arttığı Halkapınar bölgesini, Mürselpaşa Bulvarı üzerinden Gıda Çarşısı'na bağlayacak projenin 2026 yılının ortasında tamamlanması hedefleniyor.



Alsancak'a alternatif güzergahlar

Alsancak'a alternatif bir ulaşım güzergâhı oluşturma hedefiyle başlatılan projelerin ilki Mürselpaşa Karayolu Alt Geçidi'nin ardından, 2026 yılında Ege Mahallesi Köprülü Kavşağı ve Meles Deresi Köprüsü (K20 Köprüsü) projelerine başlanacak. Projeler tamamlandığında Gıda Çarşısı ile Alsancak, Ege Mahallesi üzerinden birbirine bağlanmış olacak. Böylelikle Alsancak'a giriş ve çıkışlarda Atatürk Caddesi, Şair Eşref Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı'nda oluşan trafik yoğunluğu azaltılmış olacak.



2026 hedefi: 1 milyon 200 bin ton asfalt

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 2026 yılında İzmir'in gelecek yıllarını da güvence altına alacak çok sayıda ulaşım projesini hizmete açmış, yeni projelerin de çalışmalarına başlamış olacak. Büyük projelerin yanı sıra Başkan Tugay'ın başlattığı asfalt seferberliği kapsamında 30 ilçede yol yapım ve onarım çalışmaları sürdürülecek. Planlanan çalışmalar doğrultusunda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 2026 yılında 1 milyon 200 bin ton asfalt serimi ve 800 bin metrekare sathi kaplama çalışmasını hayata geçirmeyi planlıyor.



Ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni yatırımlar

2026 yılında tamamlanacak dev projelerin yanı sıra, Ankara Caddesi ve Altınyol'u Mürselpaşa Bulvarı'ndan Yeşildere'ye bağlayan Zafer Payzın Katlı Kavşağı Genişletme Projesi başta olmak üzere Çiğli Kipa Karayolu Köprüsü, Alsancak Liman C Kapısı Önü Bisiklet Köprüsü, Salhane İZBAN İstasyonu Ozan Abay Caddesi Yaya Üst Geçidi ile Ödemiş, Menderes, Bergama, Bayındır, Bornova ve Kiraz'daki dere üzeri karayolu köprülerinin çalışmalarına başlanacak.