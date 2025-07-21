İzmir Dikili Deliktaş'ta Bamya Festivali ve Halk Ozanları Gecesi'ne eşi Öznur Tugay ile katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak önümüzdeki yıl festivalin önemli bir destekçisi olacaklarını belirtti.İZMİR (İGFA) - Başkan Tugay, ülkenin ve bölgenin pek çok sıkıntı yaşadığına da dikkat çekerek “Her şey önce birlik ve beraberlikle, sonra çalışarak aşılıyor. Bizim kendimize ve sizlere inancımız tam. Başa çıkamayacağımız hiçbir zorluk yok" dedi.

Dikili Deliktaş Köyü Muhtarlığı öncülüğünde Bamya Festivali ve Halk Ozanları Gecesi, bu yıl üçüncü kez Deliktaş Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Karabulut'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Büyük bir coşkuya sahne olan festivale İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve eşi Nesrin Kırgöz de katılarak Deliktaşlı üreticiler ve yurttaşlarla bir araya geldi. Aynı zamanda festivalin sunuculuğunu üstlenen Serap Yaşar Baldemir'in kimya mühendisiyken köyünde üreticilik yapmaya başladığını hatırlatan Başkan Tugay, "Böylesine özel bir yörede bu etkinliği düzenlemek bir vizyon işidir. Bu yöreleri, sizleri tanımak bizim için bir onur. Burasının bir festival olarak büyük bir potansiyeli var. İyi ki geldik. Anladık ki bu sene misafir olarak geldiğimiz bu festivale önümüzdeki yıl büyük bir destekçi olarak katılmamız lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesi adına önümüzdeki yıl çok daha fazla destekle burada olacağıma emin olabilirsiniz" diye konuştu.

Festivalin daha güçlü olması için çaba göstereceklerini kaydeden Başkan Tugay, "Sizlerin sesinin daha fazla duyulması, yörenin kültürünün daha fazla tanıtılması için biz de çaba göstereceğiz. Dikili zaten yaptığı güzel festivallerle meşhur bir ilçemiz. İnanıyorum ki Deliktaş'ın festivali de onlar kadar özel olacak. Ülkemiz ve bölgemiz maalesef pek çok sıkıntı yaşıyor. Bunların hepsiyle başa çıkmaya çalışıyoruz. Düşündüğümüz zaman moralimizi bozan çok şey olduğunu biliyorum ama inanın her şey önce birlik ve beraberlikle, sonra çalışarak aşılıyor. Biz de sizlerden bu birlik ve beraberliğe, çalışmaya katkıda bulunmanızı bekliyoruz. Bizim kendimize ve sizlere inancımız tam. Başa çıkamayacağımız hiçbir zorluk yok" ifadelerini kullandı.

"Bamyada marka"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz de "Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde başta muhtarımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim. Çok kıymetli bir etkinlik. Burada zeytin, bamya üretiliyor. Bamyada marka olmuş köyümüz. Bu etkinlik, bu emeğin görünür kılınmasında çok önemli. Hepiniz üretiyorsunuz ama emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi inşallah çok yakın zamanda köylü milletin tekrar efendisi olacak. Emeğinin hakkını tekrar alacak. İstediğiniz kazançlara erişeceksiniz" sözlerine yer verdi.

Dereceye girenler açıklandı

Programda, Muhtar Karabulut tarafından Başkan Tugay ve Başkan Kırgöz'e plaket takdim edildi. Festivale destek olan iş insanları ve kurum temsilcilerine de Tugay ve Kırgöz tarafından plaket verildi. Deliktaşlı diyetisyen Fatoş Yılmaz ise bamyanın sağlığa yararları ve sağlıklı yaşamla ilgili konuşma yaptı. Daha sonra festival kapsamında Bamya Sepeti ve Bamya Yemeği Yarışması'nda dereceye girenler açıklandı. Festivalde KARSAV Halk Oyunları Topluluğu gösteri yaparken Hozan Beşir, Ali Asker, Cevdet Bağca ve Ali Ekber Eren de sahne alarak festivale katılanlara keyifli bir akşam yaşattı.