Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde ‘Harekete Devam’ sloganıyla sürdürülen sabah sporu etkinliği, Mersinlilerden büyük ilgi görüyor.MERSİN (İGFA) - Haftanın 5 günü gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlar, güne spor yaparak daha zinde başlıyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde sabah 06.00’da buluşan sporseverler; ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarına, müzik eşliğinde yapılan eğlenceli kardiyo çalışmalarıyla devam ediyorlar.

Kış sezonunda Galatasaray Meydanı, Özgecan Aslan Barış Meydanı, Fenerbahçe Meydanı, Babil Sahili, Davultepe 100. Yıl Plajı ve Kır Kahvesi olmak üzere 6 noktada gerçekleştirilen sabah sporu etkinlikleri, yaz sezonunda Galatasaray Meydanı, Özgecan Aslan Barış Meydanı ve Kır Kahvesi Meydanı’nda devam ediyor. Sadece spor değil, aynı zamanda sosyalleşme imkânı da sunan etkinlik, Mersinlilerin yaşam kalitesine katkı sağlıyor. Her yaştan katılımcının yer aldığı sabah sporlarına talep artarken, vatandaşlar bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getiriyorlar.

Balsatan: “Bütün halkımızı sahilde spora davet ediyoruz”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Halil İbrahim Balsatan, sabah sporuna vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu anlatarak, “Haftanın 5 günü saat 06.00’da, alanında uzman antrenörlerle spor etkinliği yaptırıyoruz. Hareketlerimiz ısınmayla başlıyor. Müzik eşliğinde eğlenceli kardiyo hareketleriyle de devam ediyor. Sabah sporuna talep oldukça yoğun oluyor. Çünkü sporla birlikte sosyalleşme de gerçekleşiyor. Bütün halkımızı sahilde spora davet ediyorum” dedi.