Cumhuriyet Bayramı haftası kutlamaları Çiğli'de sporla taçlandı. Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Kupası Futsal Turnuvası, Atatürk Spor Salonu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

İZMİR (İGFA) - Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen turnuvaya 10 takım ve 100 sporcu katıldı. Heyecan dolu maçlarda dostluk, centilmenlik ve rekabet bir arada yaşandı. Tribünleri dolduran sporseverler, Cumhuriyet coşkusunu tezahüratlarla sahaya taşıdı.

TURNUVADA KUPA ALTIN GENÇ SPOR'UN OLDU

Turnuvada kıyasıya mücadele eden 10 takım ve 100 sporcu, Cumhuriyet ruhunu sahaya yansıttı. Final karşılaşmasında nefesler tutuldu, tribünler coştu. Zorlu geçen mücadele sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran takım Altın Genç Spor Kulübü olurken ikincilik ise Çiğli Belediyespor'un oldu. Sporcular kupalarını Çiğli Belediyesi meclis üyelerinin elinden aldı.

HER SPORCUYA BİR HATIRA

Cumhuriyet'in 102. yılına özel düzenlenen turnuvada sadece kazananlar değil, tüm katılımcılar unutulmadı. Turnuvaya katılan sporculara anı madalyaları takdim edilerek bu özel gün ölümsüzleştirildi.

BAŞKAN YILDIZ: 'CUMHURİYET COŞKUSUNU SPORLA TAÇLANDIRDIK'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, turnuvaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi; 'Cumhuriyetimizin 102. yıl coşkusunu bu kez sahalara taşıdık. Bu anlamlı etkinlik, Cumhuriyet değerlerini yaşatmanın en güzel yollarından biri olarak Çiğli'de iz bıraktı. Sporu ve gençliği bir araya getiren bu turnuva, hem dayanışmanın hem Cumhuriyet ruhunun en güzel örneklerinden biri oldu. Katılan tüm takımları yürekten kutluyorum.'