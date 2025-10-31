Bursa'da Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Cumhuriyet Kupası İl Birinciliği Müsabakaları'nda üstün performans sergileyerek madalyaya doydu.

BURSA (İGFA) - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kestel'de düzenlenen Cumhuriyet Kupası İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Altyapıdan yetiştirdiği sporcularla Türk sporuna önemli katkı sağlayan Osmangazi Belediyespor, Badminton Takımı ile göz doldurdu. Tek kızlar kategorisinde kortta fırtına estiren Şerife Miray Balkan birincilik, Esma Orhan ikincilik, tek erkeklerde ise Eyyüp Çekil üçüncülük kürsüsüne oturdu.

Bunun yanı sıra çift kızlarda boy gösteren Şerife Miray Balkan, Erva Orhan ile ter döktüğü mücadelede birinci, Zeynep Utku ile Fatma Ecrin Gözütok ikinci, Özge Ceren Okur ve Betül Nuray üçüncü oldu. Çift erkekler kategorisinde Eyyüp Çekil - Alihan Korkusuz ve Hasan Batu Kıpçak - Süleyman Nebi Kıbçak ikilisi, karışık çiftler kategorisinde de Esma Orhan - Emir Kirazkaya, disiplinli bir oyun sergileyerek üçüncülük derecesini ortaya koydu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gelecek vaat eden sporcular ile antrenörlerini yürekten kutladı.