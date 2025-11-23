Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla 470 kilogram skunk ve 85 kilogram esrar ele geçirildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonda, aralarında uyuşturucu trafiğinin yöneticisi olduğu değerlendirilen 14 kişinin de bulunduğu toplam 25 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.

Diyarbakır ve Lice Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Jandarma İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının desteğiyle yürütülen operasyon, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. Çalışmalara 1 helikopter, 190 personel ve 1 TB-2 İHA destek verdi.

Operasyonun ardından yapılan açıklamada, uyuşturucu tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. 'Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz' denildi.

