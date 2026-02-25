İzmir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetindeki bazı taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tescil işlemleriyle devralınmak istenmesine tepki gösterdi. Belediye, işlemlerin hukuka aykırı olduğunu belirterek yargı sürecini başlattığını duyurdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan bazı tarihi taşınmazların Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tapu müdürlüklerine yapılan başvurularla devralınmak istendiğini açıkladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, girişimlerin 2025 yılının ekim ayında başlatıldığı ve üç önemli binanın belediyeye bilgi verilmeden Vakıflar adına tescil edildiği belirtildi.

Belediye, söz konusu işlemlerin Vakıflar Kanunu'nun kültür varlıklarını korumaya yönelik hükümlerine dayandırıldığını ancak taşınmazların vakıf yoluyla meydana gelmediğinin tarihi belgelerle sabit olduğunu savundu. Açıklamada, daha önce sicilden silinmiş vakıf şerhlerinin el koyma işleminden hemen önce yeniden ortaya çıkarıldığı öne sürülerek, yapılan tescil işlemlerinin hem ilgili kanun hükmüne hem de Anayasa'nın koruma altına aldığı mülkiyet hakkına aykırı olduğu ifade edildi.

MESLEK FABRİKASI VURGUSU

El konulmak istendiği belirtilen taşınmazlardan biri olan Meslek Fabrikası'nın belediye mülkiyetine geçişinin 1926 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı kararnameye dayandığı kaydedildi. Belediye, yapının kendi kaynaklarıyla restore edilerek üretim, meslek edindirme ve istihdam odaklı sosyal projelerin merkezi haline getirildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre Meslek Fabrikası bünyesinde 29 merkezde 5 bin 800 kurs düzenlenirken 145 binden fazla kursiyer eğitim aldı. Halkapınar Kurs Merkezi'nde 2016'dan bu yana 13 bini aşkın kişi mezun oldu; on binlerce kişi iş ilanlarına yönlendirildi ve binlerce vatandaş istihdama katıldı. Dijital Gençlik Merkezi'nde ise yüzlerce gence dijital yetkinlik kazandırıldığı aktarıldı. Belediye, Meslek Fabrikası'nın yalnızca tarihi bir yapı değil, sosyal belediyeciliğin ve yerel kalkınmanın önemli bir merkezi olduğunu vurguladı.

EGEMENLİK EVİ VE GASİLHANE

El konulmak istendiği belirtilen bir diğer yapının İzmir'in ilk belediye binası olan Egemenlik Evi olduğu ifade edildi. 1891 yılında halkın katkılarıyla belediye binası olarak inşa edildiği belirtilen yapının herhangi bir vakıf tarafından yapılmadığının tarihi belgelerle sabit olduğu öne sürüldü. Ayrıca yıllardır yerel yönetim hizmetlerinde kullanılan gasilhane binasının da aynı kapsamda işlem gördüğü bildirildi.

Her üç taşınmaz için Asliye Hukuk ve İdare mahkemelerinde davalar açıldığını duyuran Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası için İzmir 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tapu iptal ve tescil davası açıldığı, taşınmazın üçüncü kişilere devrini engelleyici ihtiyati tedbir kararı alındığı belirtildi. Tahliye işlemlerine karşı da idari yargıda dava açıldığı, yürütmenin durdurulmasına ilişkin süreçlerin devam ettiği kaydedildi. İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin 24 Şubat 2026 tarihinde yürütmenin durdurulması talebini reddettiği, bu karara karşı üst mahkemeye itiraz edildiği ve değerlendirmenin sürdüğü bildirildi.

Belediye, yargı süreçleri sonuçlanmadan tahliye girişimlerinde bulunulmaması, diyalog kanallarının açık tutulması ve kamu hizmeti sunulan binaların boşaltılmasına yönelik adımlardan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.