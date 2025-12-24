Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kaldırım işgalleri konusunda esnafa çağrıda bulunarak 1 Ocak'tan itibaren kurallara uymayan işletmelerin mühürleneceğini açıkladı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentteki en büyük sorunlardan biri olan kaldırım işgalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fatma Başkan, 'Kaldırımlar; engellilerin, bebek arabalarının ve çocuklu ailelerin artık geçemeyecekleri noktaya geldi. 1 Ocak'tan itibaren dolaplar, masa-sandalyeler, flamalar, tabelalar ve motosikletleri kaldırımlara haksız şekilde koyan dükkanları mühürlemek zorunda kalacağız' dedi.

Zabıta Müdürlüğü'nün akıllı denetim aracı ile kaydettiği görüntüleri izleten Başkan Hürriyet, 'Vatandaşlarımız yürüyemez hale geldikleri sokaklarla ilgili bize şikayette bulunuyorlar. Örneğin Yürüyüş Yolu'nda trafiğin akmadığı yere koyulan masa-sandalyeler, motosikletler ve tabelalar insanları o kadar canından bezdirdi ki insanlar mecburen yola inmek zorunda kalıyor. İzmit'teki en büyük sorunlardan biri kaldırım işgalleri. Zabıta ekipleri, kaldırımlarla ilgili aldığımız kararları yeni yıla kadar esnaflara tebliğ edecek. 1 Ocak'tan itibaren dolaplar, masa-sandalyeler, flamalar, tabelalar ve motosikletler kaldırımlarda haksız şekilde durmaya devam ederse dükkanları mühürlemek zorunda kalacağız. Engelliler, çocuklu aileler ve bebekli anneler zorluk yaşıyor. Biz esnafımıza elimizden geldiği kadar destek oluyoruz ama esnafın da görevi kent insanına yardımcı olmak' diye konuştu.

Bazı sokakların trafiğe kapalı olduğu için belli bir kullanım alanına izin verdiklerini ifade eden Başkan Hürriyet, tüm vatandaşların hakkını korumak zorunda olduklarını belirterek, 'Esnafın, kullanım hakkın sahip olduğu yerler dükkanların içidir. Kaldırımlara kadar taşmaları doğru değil' dedi.