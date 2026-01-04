Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarından oluşan futbol takımı, Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Kupası Kurumlar Arası Futbol Turnuvası final müsabakasını kazanarak turnuvayı zirvede tamamladı.

MERSİN (İGFA) - Mersin genelinde toplam 23 kurum takımının mücadele ettiği 3 Ocak Kurtuluş Kupası final müsabakasında, Mersin Büyükşehir Belediyesi-MESKİ ile Mersin Barosu karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Mersin Büyükşehir Belediyesi-MESKİ futbol takımı 2-1'lik skorla kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Turnuva boyunca sergilediği istikrarlı performansı final müsabakasında da sürdüren takım, disiplinli oyun anlayışı ve sahaya yansıttığı yüksek motivasyonla öne çıktı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MESKİ'DEN KURUMLAR ARASI DAYANIŞMAYA KATKI

Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Kupası, kurumlar arası dayanışmayı ve spor kültürünü güçlendiren önemli bir organizasyon olarak gerçekleştirildi. Final müsabakası, her iki takımın fair-play ruhuna uygun mücadelesiyle tamamlandı.

Müsabakanın ardından düzenlenen törende, turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi-MESKİ futbol takımı şampiyonluk kupasını kaldırdı. Organizasyon kapsamında dereceye giren ilk 3 takıma plaket ve madalyaları takdim edildi.