Buca'nın ova bölgesindeki mahallelerde ihtiyaçlar yerinde incelendi; muhtarlar, yerel temsilciler ve STK'lar çözüm için güç birliği mesajı verdi.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Buca'nın ova bölgesinde bulunan Fırat, Yeşilbağlar, İnönü ve Göksu mahallelerinde vatandaşların taleplerini yerinde tespit etmek amacıyla kapsamlı ziyaretler gerçekleştirildi. Mahalle muhtarlıkları tek tek ziyaret edilerek hem bölgenin sorunları dinlendi hem de dar gelirli, hasta ve engelli vatandaşlarla bir araya gelindi.

Ziyaretlere, Anadolu Kadın Girişimci Dayanışma Federasyonu Derneği Başkanı ve Buca Belediye Meclis Üyesi Güneş Kılıç Uludil, Botan Federasyonu ve İnsanlığa Hizmet İçin Varız Derneği Başkanı Özgür Mihyaz ve ekipleri katıldı.

Toplantılarda, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, vatandaşlardan gelen talepler ve çözüm bekleyen konular masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmelerde; yerel yönetimler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilerek ortak akılla hareket edileceği vurgulandı.

Göksu Mahallesi Muhtarı Hasan Akyol, Yeşilbağlar Mahallesi Muhtarı Satılmış Çumak, Fırat Mahallesi Muhtarı Ayşe Metin ve İnönü Mahallesi Muhtarı Yunus Bingöl'e yapılan ziyaretlerdeki görüşmelerde, mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

STK'LARDAN DAYANIŞMA VURGUSU

Ziyaretlere katkıları nedeniyle Botan Federasyonu ve İnsanlığa Hizmet İçin Varız Derneği Başkanı Özgür Mihyaz'a teşekkür eden Meclis Üyesi Güneş Kılıç Uludil, toplumun tüm kesimleriyle omuz omuza çalışmanın önemine dikkat çekti. Uludil, 'Ayrım yapmadan, kardeşlik ruhuyla, birlik ve sevgiyle hareket ediyoruz. Mahallelerimizin sorunlarına çözüm üretmek için muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliğini artıracağız' dedi.