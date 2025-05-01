İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içinde yer alan Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan sakinlerin talepleri üzerine hızlı, limitsiz ve güvenli internet erişimi Wizmirnet ağını hizmete sundu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentlilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Kent genelinde ortak kullanım alanlarında Wizmirnet ücretsiz internet hizmetini yaygınlaştıran Büyükşehir, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü sakinleri için de kapsamlı bir çalışma yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, huzurevi sakinlerine ücretsiz, güvenli ve sınırsız internet devri başladı. Huzurevinde kalan misafirler; telefon faturalarının maddi olarak kendilerini zorladığını, Wizmirnet ile dünyaya tek bir tuşla ücretsiz ve sınırsız erişebildiklerini ifade ederek İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’nde hummalı bir çalışma yaptı. Wizmirnet kapsamında 200 mbps hızında fiber internet ve 45 adet Wİ-Fİ noktası ile odaların içi de dahil olmak üzere yüksek kapsama alanı oluşturuldu. Huzurevinde kurulum tamamlandı ve huzurevi sakinlerinin hizmetine sunuldu.