2025 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurban satış ve kesim yerleriyle ilgili yeni düzenlemeler belirlendi.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan 2025 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, 1 Mayıs 2025 tarihli ve 32887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 2025 Kurban Bayramı’nda ve 2026 Kurban Hizmetleri Tebliği yayımlanıncaya kadar geçerli olacak kurban kesim esaslarını, alınacak önlemleri ve ilgili diğer hususları kapsıyor.

Tebliğe göre, illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, ilçelerde ise Kaymakam başkanlığında; Müftülük, Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.

Komisyon, 6 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı için şehirlerde yeterli sayıda kurban satış ve kesim yeri oluşturacak.

Çevresel riskler ve halk sağlığı gözetilerek planlama yapılacak.

Kurban satış yerleri İstanbul’da bayramdan 15 gün, diğer illerde 1 ay önce hazır hale getirilecek. Kesim yerleri; hijyenik, dezenfekte edilebilir, aydınlatma ve havalandırması yeterli mekanlardan seçilecek. Kesimlerde “Kasaplık Belgesi” veya “Kurban Kesim Elemanı” sertifikası olanlar görev alacak. Çevre kirliliğini önlemek için atık yönetimi planı uygulanacak; atıklar sızdırmaz torbalarda toplanarak belediyelere teslim edilecek.

Tebliğ, kurbanlık hayvanların yaş ve türlerine ilişkin de düzenlemeler içeriyor. Kurbanlık olarak yalnızca koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesilebilecek. Hayvanlara eziyet edenlere cezai işlem uygulanacak.

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