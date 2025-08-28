İzmir Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Merkezi’nde fotoğraf eğitimi alan 10-15 yaş arası kursiyer çocuklar, çalışmalarını “Çocuk Fotoğrafçılar Sergisi” ile ziyaretçilerin beğenisine sundu.İZMİR (İGFA) - Çocukların objektifinden çıkan fotoğraflar; doğa ve hayvanlardan günlük yaşamın küçük ayrıntılarına, Bornova’nın sokaklarından kentin simge noktalarına kadar pek çok kareyi içeriyor. Eğitim süresince ışık-gölge, kompozisyon, kadraj, ritim ve hikâye kurma gibi temel konularda pratik yapan minik fotoğrafçılar; kimi zaman hareketli bir pazar yerinin canlılığını, kimi zaman da bir ağacın kabuğundaki ayrıntıları objektiflerine taşıdı.

ÇOCUKLARDAN FARKLI BAKIŞ AÇILARI

Sergi, yalnızca “güzel kareler” sunmakla kalmadı; çocukların çevrelerine, arkadaşlıklarına ve duygularına dikkat kesilerek dünyayı farklı bakış açılarıyla yansıttıkları bir üretim alanı oldu.

BAŞKAN EŞKİ: ‘’ ÇOCUKLARIMIZIN SANATLA BÜYÜMELERİ EN BÜYÜK HEDEFİMİZ’’

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Çocuklarımızın gözünden Bornova’yı ve yaşamın farklı güzelliklerini görmek bizim için çok kıymetli. Onların yaratıcılığını desteklemek ve sanatla büyümelerine katkı sağlamak en büyük hedeflerimizden biri. Hobi ve Beceri Edindirme Merkezimizdeki eğitimlerle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz” dedi.

Çocuk Fotoğrafçılar Sergisi, 30 Ağustos’a kadar Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Merkezi bahçesinde ziyaret edilebilecek.