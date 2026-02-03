Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, il genelinde huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği 'İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı' yapıldı. Toplantıda mevcut tedbirler gözden geçirilirken, önümüzdeki dönemde uygulanacak yeni güvenlik önlemleri ele alındı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda; asayişin sağlanması, terörle mücadele, mali ve organize suçlarla mücadele, uyuşturucu ile mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve siber suçlar, trafik tedbirleri ile okul çevreleri ve okul güvenliği konuları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, sahada yürütülen çalışmaların etkinliği analiz edilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar da gündeme alındı. Vatandaşların huzur ve güveninin kalıcı şekilde sağlanması için yapılan denetim ve uygulamaların etkinliği detaylı olarak tartışıldı.

Toplantıda konuşan Vali Sözer, kamu düzeni ve güvenliğin devletin öncelikli görevleri arasında olduğunu vurgularken, 'İlgili tüm birimlerimiz, görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürecek. Bilecik genelinde huzur ve güvenin temini için 7 gün 24 saat esasına göre, yüksek koordinasyon ve kararlılıkla görev başındayız.' dedi.