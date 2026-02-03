Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Başkan Yardımcılıklarına Para Politikası Kurulu Üyesi Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara atandı. Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) -Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda önemli atama gerçekleşti.

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına yapılan atamalar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 29. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Buna göre Para Politikası Kurulu Üyesi Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara, Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atandı.