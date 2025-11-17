İzmir'de Bornova Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde yeni dönem coşkulu bir törenle başladı. Merkezden yararlanan vatandaş sayısı bir yılda 26'dan 106'ya yükselirken, açılışta şiir ve müzik gösterileriyle renkli anlar yaşandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, 2025-2026 dönemine renkli bir açılış töreniyle başladı.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, merkezden yararlanan vatandaş sayısının bir yılda 26'dan 106'ya yükselmesi, Bornovalıların sağlıklı ve aktif yaşama ilgisinin somut göstergesi oldu.

Açılış töreni, merkezden mezun olan katılımcıların hazırladığı koro performansı, şiir dinletileri ve marş gösterileriyle renklendi. Minik Ayşe Ela Gültekin'in okuduğu '10 Kasım' şiiri salonda duygusal anlar yaşatırken, Birsen Aktaş'ın seslendirdiği Atatürk Marşı büyük alkış aldı.

Etkinlik sonunda yeni dönem pastası kesildi, katılımcılara zeytin fidanı ve Bornova Kınalı Bamyası tohumları hediye edilerek sağlıklı yaşam teması doğayla buluşturuldu.

'SAĞLIĞI GELİŞTİREN BELEDİYE' UNVANI ÜÇÜNCÜ KEZ BORNOVA'NIN

Törende konuşan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, Bornova Belediyesi'nin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 'Sağlığı Geliştiren Belediye' unvanını üçüncü kez kazandığını hatırlatarak, 'Bu unvan Türkiye genelinde yalnızca sekiz belediyede bulunuyor. Bornova olarak bu başarıyı sürdürüyor olmaktan gurur duyuyoruz' dedi.

Bölük, 'Sağlık yalnızca hastalıkların olmaması değil, yaşamın her anını daha iyi hale getirebilme gücüdür. Kadınlar, çocuklar ve yaş almış büyüklerimizin mutluluğu ve sağlığı bizim önceliğimizdir' ifadeleriyle Bornova Belediyesi'nin kapsayıcı sağlık vizyonunu özetledi.

Bornova Belediyesi'nin kent genelinde yürüttüğü sağlık odaklı sosyal hizmetlerin en önemli merkezlerinden biri olan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, yaş almış bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden desteklenmesini hedefliyor.

Merkez bünyesinde hekim, diş hekimi, ebe, diyetisyen, fizyoterapist, berber ve hasta bakım uzmanlarından oluşan ekipler görev yapıyor. Her ayın ilk haftasında yapılan ev ziyaretleriyle vatandaşların sağlık durumu yerinde değerlendiriliyor; kronik hastalık yönetimi, ağız ve diş sağlığı, kadın sağlığı, menopoz ve fiziksel aktivite konularında farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

Bornova Belediyesi, bu çalışmalarla sadece hastalıkların önlenmesini değil, toplumun her yaşta daha aktif, üretken ve sosyal bir yaşam sürmesini amaçlıyor.