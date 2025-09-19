Bornova Belediyesi, İZSU’nun altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından trafiğe açtığı Mustafa Kemal Caddesi’ni modern bir görünüme kavuşturmak için düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Ömer Eşki, geniş kaldırımlar, otopark alanları, peyzaj ve yeni ışıklandırmalarla caddenin İzmir’in en güzel caddelerinden biri olacağını söyledi. Vatandaşların sabrına ve emek veren belediye çalışanlarına teşekkür etti.İZMİR (İGFA) - Bornova'nın en işlek arterlerinden biri olan Mustafa Kemal Caddesi, İZSU’nun kapsamlı altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bornova Belediyesi’nin hızlı müdahalesiyle yeni eğitim-öğretim yılının başladığı 8 Eylül sabahı trafiğe açıldı. Belediye ekipleri, ulaşımı rahatlatmakla kalmayıp caddenin modern bir görünüme kavuşması için düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gece boyunca devam eden çalışmaları yerinde takip ederek vatandaşlara seslendi: “Değerli Bornovalılar iyi geceler. Gece saat 01.00. Mustafa Kemal Caddesi’ndeyiz. Çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. Buradaki çalışmalarımız uzun süredir yoğun bir şekilde devam ediyordu. Bu caddede İZSU’nun çok önemli altyapı çalışmaları vardı. Ulaşımda sıkıntılar yaşanıyordu. Alt çalışmalar bitti. Biz de bunu fırsata çevirip geniş kaldırımlar, otopark alanları, peyzaj-orta refüj çalışmaları ve yeni ışıklandırma ile Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ismine yakışır bir cadde yaratmak istedik. Çok yakında burası İzmir’in en güzel caddelerinden biri olacak. Vatandaşlarımızın sabırlarına ve bu çalışmaları gece-gündüz demeden yürüten çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.”

Bornova Belediyesi’nin hedefi, Mustafa Kemal Caddesi’ni sadece ulaşımı rahatlatan bir güzergâh olmaktan çıkarıp, geniş kaldırımları, modern ışıklandırması, peyzaj düzenlemeleri ve otopark alanlarıyla Bornovalıların nefes alacağı bir prestij caddesi haline getirmek.