İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ÇYDD İzmir Şubesi'ne yeni katılan gençlerle Dramalılar Köşkü'nde bir araya gelerek örgütlenmenin ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmanın önemini vurguladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Dramalılar Köşkü'nde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi'ne yeni katılan gençlerle bir araya geldi. Gençlerin örgütlenme süreçlerine verdiği değeri vurgulayan Eşki, 'Kapım her zaman size açık' mesajı verdi.

BAŞKAN EŞKİ: 'CUMHURİYETİ AYAKTA TUTMAK İÇİN SİZLERE İHTİYACIMIZ VAR'

Toplantıda gençlere hitap eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şu ifadeleri kullandı: 'Ben de örgütlenme süreçlerinin içerisinden gelen birisiyim. Benim için en önemli sivil toplum örgütleri ADD, ÇYDD ile Şehit Yakınları ve Muharip Gaziler Derneği var. Bunların dışında çok içli dışlı olduğum bir demokratik kitle örgütü yok. Çünkü bizim Cumhuriyeti ayakta tutmak için ADD ve ÇYDD'ye ihtiyacımız var. Ben de sizin bulunduğunuz yerlerde bulundum. Bu anlamda sizler bizim gözbebeğimizsiniz. Sizi daha güçlü, daha kendi ayakları üzerinde durabilen, daha özgür bir dünyayı inşa etmek için görevlerimiz var ve onları yerine getirmeye çalışıyoruz. Atatürk'ün devrimlerini geleceğe taşımak için buradayız. Sadece belediye başkanı olarak değil, bir abiniz olarak her zaman kapım size açık. Her ihtiyacınızda bize gelip konuşabilir, danışabilirsiniz. İyi varsınız.'

ASLI TAMTÜRK: 'GENÇLERLE BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ'

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, gençlerin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Çok mutluyum. Çünkü gençlik örgütlenmelerimizde yer almış Ömer Başkanımız da aramızda. Bizim gibi demokratik kitle örgütlerinin çalışmalarında yerel yönetimlerle iş birliği ve gençlerin varlığı büyük önem taşıyor. Atatürk'ün ilke ve devrimlerini sizlerle birlikte geleceğe taşımak ve günümüzde yeniden yaygınlaştırmak için mücadele ediyoruz. Aynı değerleri paylaşmanın yarattığı dostluklar yıllarca sürüyor. Hepiniz hoş geldin iz, yüzümüzü güldürdünüz.' diye konuştu.