Bornova Belediyesi, ara tatilde minikler için özel bir etkinliğe daha imza attı. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Şeker Turunç ve Çiçeğin Piknik Maceraları” adlı kukla oyunu, Bornovalı çocuklarla buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların eğitimi ve sosyal gelişimi için düzenlenen etkinliklere büyük önem verdiklerini söyledi.

Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde üç gün boyunca altı kez sahnelenen oyun, sağlıklı beslenme ve ağaçlandırmanın önemini eğlenceli bir dille anlattı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların eğitimi ve sosyal gelişimi için düzenlenen bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini vurguladı. “Sağlıklı beslenme ve çevre bilinci gibi konuları çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren aşılamak, onların geleceğini şekillendirmek için çok önemli. Bu etkinlikler sayesinde hem onları eğlendiriyor hem de farkındalık kazanmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımızın gülen yüzü, bizim için en büyük mutluluk kaynağı” dedi.