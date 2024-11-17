Gölcük Belediyesi, Yazlık Ilıca Tesisleri yanındaki yaklaşık 2.5 dönümlük alanı, Yazlık Ilıca Otel yapılması şartı ile 28 Kasım Perşembe günü ihale usulü satışa çıkaracak.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Yazlık Ilıca Otel projesini ilçeye kazandırmak için ihale düzenliyor. Daha önce otel projesinin hayata geçirilmesi için düzenlediği, yap-işlet-devret modeli ile yapım ihalelerine katılım olmaması nedeniyle; Gölcük Belediyesi bu kez, Yazlık’ta otel projesinin hayata geçirilmesi için, 2.5 dönümlük alanı, otel yapılması şartı ile ihale usulü satışa çıkaracak. İhale; Gölcük Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından, 28 Kasım Perşembe günü, saat 15.00’da, belediye encümen salonunda, kapalı teklif usulü gerçekleştirilecek. İhaleyi kazanacak olan firmanın, 16 ay içerisinde inşaat ruhsatını alması, akabinde de, 6 ay içerisinde otel inşasına başlaması gerekiyor.

İNŞAATA BAŞLAMAZSA TAZMİNAT ÖDEYECEK

İhaleyi kazananın; sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 16 ay içerisinde, tüm kurum ve kuruluşlardan görüş, izin, proje ve onay işlemlerini tamamlayarak, inşaat ruhsatı alması gerekiyor. İnşaat ruhsatından itibaren de, en geç 6 ay içinde de inşaata başlama şartı bulunuyor. Şartnamede belirtilen süreler içerisinde inşaat ruhsatının alınmaması ya da inşaata başlanmaması halinde ise; ihale alıcısı, ihale bedelinin yarısı kadar tazminat ödeyecek. İhaleye katılacak istekliler, teklif mektubu ile birlikte bu koşul hakkında taahhütname verecekler.

SON BAŞVURU 28 KASIM

İhaleye katılmak isteyen firmalar, 1000 TL karşılığında Gölcük Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden şartnameyi temin edilebilecekler. İlgili firmalar tekliflerini 28 Kasım Perşembe günü saat 12.00’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verebilecekler.