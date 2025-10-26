Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Stratejik Boşnak İşbirliği ve Kalkınma Organizasyonu (SBO), Bornova'nın simge mekânlarından Dramalılar Köşkü'nde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

İZMİR(İGFA) - Bu buluşmaya Bornova eski Belediye Başkanı ve CHP İzmir eski Milletvekili Prof.Dr.Kamil Okyay Sındır, bazı Rumeli Balkan dernekleri ve STK'lar katıldı Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal bağları güçlendirmeyi amaçlayan toplantıya, Avrupa'nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren SBO üyesi Boşnak iş insanları ve yatırımcılar katıldı.

Tanıtım ve kahvaltı programı, yalnızca dostane bir buluşma olmanın ötesinde, iki ülke arasında ticari ortaklıkların temellerinin atıldığı stratejik bir zirve niteliği taşıdı.

KATILIMCILAR VE KONUŞMALAR

Etkinliğe; Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Reşat Barbaros Taşer, Stratejik Boşnak Organizasyonu (SBO) Başkanı ve kurucu Amir Jatiç ile Bosna-Hersek, Fransa ve Almanya'dan gelen çok sayıda Boşnak iş insanı ve yatırımcı katıldı.

Federasyon Başkanı Reşat Barbaros Taşer, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye misafirperverliği için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

'Bu buluşmalar artık yalnızca kültürel ve dostane temennilerle sınırlı değil. Türkiye ile Bosna-Hersek arasında kalıcı ekonomik iş birliklerinin önünü açıyoruz. İş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirerek ticari projelerin temellerini atıyoruz. İki ülke el ele vererek yatırım, üretim ve ihracat alanında güçlü bir sinerji oluşturacak. Ayrıca geçmişte önemli hizmetlerde bulunmuş Kemal Baysak'ı rahmetle anıyor, onun ekonomik vizyonunu örnek alarak izinden gidiyoruz. O, sadece kültürel değil, ekonomik bir köprü de kurmuştu. Biz de bu mirası büyüterek sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra ticari anlamda da büyük hamleler yapacağız.'

SBO'nun kurucu başkanı Amir Jatiç ise konuşmasında organizasyonun doğuş sürecini ve hedeflerini şu sözlerle aktardı:

'Faaliyetlerimizin başlangıcı Kasım 2024'e dayanıyor. Almanya'nın Dortmund kenti yakınlarındaki Horstmar'da yapılan ilk toplantıda bir araya geldik. Bu buluşma, Bosna-Hersek diasporasının karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar üzerine düşünmemizi sağladı. Diasporayı anavatanla sistematik şekilde bağlayacak bir organizasyon kurma fikri o zaman doğdu.

Dünya genelindeki Boşnak girişimcileri, kuruluşları ve kurumlarını birbirine bağlamak amacıyla SBO'yu hayata geçirdik. Misyonumuz; ortak ekonomik, kültürel ve toplumsal hedeflerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak küresel bir ağ inşa etmek ve Boşnakların yaşam kalitesini coğrafi konumdan bağımsız olarak yükseltmektir.

SBO olarak; ekonomik projelerin hayata geçirilmesi, kültürel kimliğin korunması ve tanıtılması, eğitim, sağlık ve sosyal girişimlerin geliştirilmesi gibi alanlara odaklanıyoruz. Merkezimiz diasporada yer alsa da, anavatan Bosna-Hersek ve Sancak da önceliklerimiz arasında. Bu organizasyon sayesinde diaspora ile anavatan arasındaki bağları çeşitli projelerle güçlendireceğiz.'

Programın sonunda soru-cevap bölümüyle devam eden buluşmada, Federasyon Başkanı Reşat Barbaros Taşer, SBO Başkanı Amir Jatiç'e günün anısına İzmir Bosna Sancak Derneği ambleminin yer aldığı özel bir tabak hediye etti.