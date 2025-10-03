Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi'nde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, mahalle sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür, Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, Köy Hizmet Masası Sorumluları Ali Filiz ve İsmail Akdeniz ile birlikte belediye birim müdürlerinin katılımıyla Hacıhızır Mahallesi ziyareti gerçekleştirildi.

Mahalle buluşmasında, vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları yerinde dinlendi. İzmit Belediyesi heyeti, sorunların çözümü noktasında yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek mahalle sakinleriyle fikir alışverişinde bulundu. Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfü Bodur da ziyarete eşlik ederek mahalledeki öncelikli ihtiyaçları dile getirdi.