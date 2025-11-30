Bakırköy Belediyesi'nin her Cuma İspirtohane Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Bakırköy Muhabbeti' söyleşilerinin bu haftaki konuğu gazeteci ve yazar Sinem Nazlı Demir oldu. 'Kadınların Sesine Kulak Ver' konulu söyleşisi ile medya dili ve toplum bilinci hakkında konuşan Demir kitabını okuyucuları için imzaladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Bakırköy Belediyesi'nin geleneksel hale gelen 'Bakırköy Muhabbeti' söyleşileri, bu hafta gazeteci ve yazar Sinem Nazlı Demir'i ağırladı.

İspirtohane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Demir, 'Kadınların Sesine Kulak Ver' başlıklı söyleşisiyle katılımcılarla bir araya geldi. İnteraktif şekilde ilerleyen söyleşide Demir, özellikle medya dilinin toplum bilincini şekillendirmedeki rolüne dikkati çekti.

Sunumunda kadın cinayetlerine ilişkin örnek haberlerden ve güncel verilerden yola çıkan gazeteci, medyada kullanılan dilin çoğu zaman mağduru görünmez kıldığını ve şiddeti normalleştirici etki yaratabildiğini vurguladı. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Demir, etik haberciliğin toplum bilincini oluşturmada ve şiddetle mücadelede kritik rol oynadığını ifade etti. Etkinlik, Sinem Nazlı Demir'in kitabını okuyucuları için imzalamasıyla sona erdi. Bakırköylülerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, kadınların sesinin duyurulması, medya dilinin dönüşümü ve toplum bilincinin oluşması konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan anlamlı bir buluşma oldu.

Söyleşi sonrasında duygu ve düşüncelerini paylaşan gazeteci Sinem Nazlı Demir, 'Bu etkinlikleri yapıyoruz fakat bitmeyen bir gerçeklikle de karşı karşıyayız. Dolayısıyla yerel yönetimlerin 'Biz de bu çözümün parçasıyız' demesi bizim için çok önemli. Bu gibi durumlarda bazı kurumlar 'Bu bizim sorumluluğumuzda değil' diyerek yükümlülüğü başka kurumlara atmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum ancak kadın haklarının temel anlamda kadın cinayetlerinin bitmesi yöneliminde çözülümü yerel yönetimleri de ilgilendiriyor. Bakırköy'de yaşayan bir kişinin sadece Bakırköy'deki kolluğa ya da Bakırköy'de çalışan gazetecilere değil Bakırköy Belediyesi'ne de güvenmesi lazım ve Bakırköy'de yapılan farkındalık etkinlikleri ve söyleşilerle bunun burada olduğunu gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum. Bu farkındalığa sahip belediyelerin çoğalması gerektiğini, sadece 8 Mart'ta ve 25 Kasım'da değil yılın geri kalan kalan günlerinde de bu gibi konuları ele alan belediye sayısının az olduğunu düşünüyorum. Bakırköy Belediyesi'nin kadınların yanında olduğunu hissediyorum, bu nedenle Bakırköylü kadınları şanslı buluyorum ve Bakırköy Belediyesi'ne yılın geri kalan günlerinde de bu konuyu hatırladıkları için teşekkür ediyorum' diye konuştu.