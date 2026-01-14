Çocukları, Bursa'nın simgesi haline gelen değerler ile buluşturan Osmangazi Belediyesi, düzenlediği Karagöz oyunu gösterisi ise miniklere eğlence dolu anlar yaşattı.

BURSA (İGFA) - Gelecek nesillerin kültürel değerlerle büyümesine büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklerle hem eğlendiriyor hem de öğretiyor.

Bu kapsamda geleneksel Türk tiyatrosunun önemli miraslarından biri olan Karagöz oyunu, minik izleyicilerle buluşarak unutulmaz anlara sahne oldu. Çocukların kahkahalarıyla renklenen etkinlikte, Karagöz ve Hacivat'ın eğlenceli diyalogları büyük ilgi görürken, kültürel aktarım eğlenceli bir aktivite eşliğinde gerçekleştirildi.

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği program, çocukların sosyal gelişimine katkı sunarken, geleneksel sanatların yaşatılmasına da önemli bir katkı sağladı.

'PERDEDEKİ OYUNU ÇOCUKLARLA SOKAKTAYMIŞ GİBİ SAHNELEDİK'

Karagöz oyununun performansını sergileyen Hayali (Karagöz Sanatçısı) Nevzat Çiftçi, eğlence dolu bir vakit geçirdiklerini kaydetti. Karagöz oyununun popülerliğini yitirmediğini, bunun da çocuklarla ile olan etkileşimde bir kez daha görüldüğünü dile getiren Çiftçi, 'Perdedeki oyunu çocuklarla birlikte, sokakta oynuyormuş gibi sahneledik. Onların katılımıyla oyun daha canlı ve keyifli hale geldi. Çocukların içine dahil olduğu, onları sıkmayan, aksine daha çok heyecanlandıran güzel bir performans ortaya çıktı. Aynı heyecanı biz de sahnede yaşadık. Onlarla birlikte güldük, eğlendik. Karagöz'ün ruhu da tam olarak budur' diye konuştu.

Karagöz oyununu büyük bir beğeni ile izleyen çocuklar ise çok güldüklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.