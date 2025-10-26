İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dış politikasına dair kapsamlı eleştirilerde bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Türkiye'nin son yıllarda dış politikasını günübirlik kararlarla şekillendirdiğini vurgulayarak, 'Cumhuriyetin kuruluş felsefesindeki 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesi ne yazık ki kısa vadeli çıkar hesaplarına kurban edilmiştir' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Akalın, Türkiye'nin bir gün dost ilan ettiği ülkelerle ertesi gün diplomatik kriz yaşadığını, ardından aynı ülkelerle yeniden masaya oturduğunu belirterek bu tutarsızlıkların Türkiye'nin uluslararası alandaki güvenilirliğini sarstığını söyledi. 'Bölgesel gücümüz tutarlılık yerine tepkisellikle ölçülür hale gelmiştir' diyen Akalın, son Amerika ziyareti üzerinden de dış politikanın stratejiden uzak, anlık kararlarla yönetildiği eleştirisinde bulundu.

'TÜRKİYE, RÜZGARIN ESTİĞİ YÖNE SAVRULAMAZ'

Konuşmasında Türkiye-İsrail ilişkilerine de değinen Akalın, ilişkilerin stratejik bir zeminden çok tepkisel reflekslerle yürütüldüğünü dile getirdi. Filistin meselesinin iç politikada bir söylem aracına dönüştürülmesinin inandırıcılığı zedelediğini belirten Akalın, 'Filistin halkına gerçek dayanışma duygusal çıkışlarla değil, sürdürülebilir ve ilkeli diplomatik adımlarla olur' dedi.

Lübnan politikası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Akalın, Türkiye'nin tarihsel ve kültürel bağlarının güçlü olduğu bu ülkede son yıllarda sembolik bir rol üstlendiğini, oysa Lübnan'daki istikrarın Doğu Akdeniz'in barışı açısından kritik olduğunu ifade etti. Doğu Akdeniz'de ise Türkiye'nin yalnızlaşmayı göze alan söylemlerle hareket ettiğini söyleyen Akalın, 'Kalıcı denge, çatışma yerine iş birliğiyle kurulur' dedi.

Akalın konuşmasını, dış politikanın bireysel ve iç politikaya dönük çıkışlarla değil, rasyonel, ilkeli ve sürdürülebilir bir stratejiyle yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak tamamladı. 'Türkiye yalnızca askerî güçle değil, adaletle; yalnızca çıkarla değil, itibarla da var olmalıdır' diyen Akalın, dış politikanın geleceği kurmak için yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti.