Şanlıurfa'da AKP'nin isimlerinden biri olan Kasım Gülpınar, Genel Başkan Danışmanı ve MKYK üyesi olduğu partisinden istifa etti. Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için geçen AKP MKYK Üyesi ve AKP Genel Başkan Danşmanı Kasım Gülpınar’ın partisinden istifa ettiği ve Yeniden Refah Partisi'ne katıldığı öne sürülmüştü.

Gülpınar'ın istifası bizzat Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından duyuruldu.

Gülpınar'la birlikte fotoğrafını paylaşan Erbakan, Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'ne katıldığını ve aynı zamanda partisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

Erbakan'ın sosyal madyadan yaptığı paylaşımı: