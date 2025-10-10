İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'nın geçtiğimiz hafta düzenlenen kongresinde, tüm delegelerin oyunu alarak seçilen Ersin Erdönmez, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. Daha önce atama ile ilçe başkanlığı yapan Erdönmez, yeni dönemde Mudanya'yı daha yaşanabilir kılma sözü verdi.

BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Ersin Erdönmez, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte görevine başladı.

Tek aday olarak girdiği kongrede delegelerin tamamının desteğini alan Başkan Erdönmez, seçilmiş başkan olmanın gurur ve sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

Mazbata töreni sonrasında açıklamayapan Erdönmez, güvene layık olmak için ilk günkü heyecanla işe koyulduklarını söyledi.

Mudanya için hedeflerini sıralayan Başkan Erdönmez, 'Bugün itibarıyla Mudanya için kolları sıvadık. İlçemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirme sözümüz var. Mahallelerde, sokaklarda ne sorun varsa korkmadan dile getireceğiz. Koltuklarda oturmaya değil, sahada olmaya geliyoruz. Mudanyalıların yanında, onların sesi ve çözüm ortağı olacağız.' dedi.

Siyaset anlayışlarının Mudanya'nın menfaatlerini önceliklendirmek olduğunu vurgulayan Başkan Erdönmez, süreç içerisinde yapıcı bir muhalefet yürüteceklerini, doğru yapılanın yanında duracak, yanlışların ise karşısında olacaklarını ve her zaman çözüm önerileriyle geleceklerini söyledi. .