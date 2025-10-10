AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Bilecik'in Pazaryeri ilçesini ziyaret etti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi'nde Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti ilçe başkanı Yaşar Karabey ve partililer tarafından karşılanan Mücahit Yanılmaz, belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve ilçede devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette ilçeye yönelik yatırımlar, belediye hizmetleri ve geleceğe dair planlar masaya yatırıldı. Başkan Tekin, yapılan hizmetlerin ilçeye değer kattığını vurgulayarak, yerel yönetimlerle ilgili yapılan istişarelerin son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Başkan Tekin yaptığı açıklamada:

'Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Sayın Mücahit Yanılmaz'ı ilçemizde misafir etmekten büyük onur duydum. Yerel yönetimlere dair verimli değerlendirmelerin yapıldığı bu görüşme, ilçemiz adına yol gösterici nitelikte bir buluşma oldu. Kendilerine nazik ziyaretleri ve ilçemize verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.' dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Tekin, Yanılmaz'a ilçenin simgesi olan yöresel ürünlerden hediye takdim ederken, Yanılmaz da Başkan Tekin'e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek Pazaryeri'nin örnek bir belediyecilik sergilediğini belirtti.